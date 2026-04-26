En el barrio Las Malvinas, al Suroccidente de Barranquilla, se registró un ataque a bala que dejó como saldo un hombre muerto y otro gravemente herido.

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La víctima fatal fue identificada como Layonel Donado Guerra alias ‘Layon’, de 29 años, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionado Jesús Antonio San Juan Valbuena, de 41 años.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado ocurrió hacia las 11:50 de la mañana de este domingo 26 de abril, en la calle 93 con carrera 9B, cuando las víctimas se encontraban en vía pública, a las afueras de un punto de venta de bebidas alcohólicas.

En ese momento, fueron abordados por al menos cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. Según testigos, los parrilleros descendieron y dispararon en repetidas ocasiones contra ambos hombres.

Tras el ataque, Donado Guerra falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro afectado fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial.

Información recolectada en la zona indica que las víctimas presuntamente se dedicarían al expendio de estupefacientes y al cobro de extorsiones en el sector, aspecto que es materia de verificación por parte de las autoridades.

Asimismo, se conoció que en esta zona tiene injerencia el grupo delincuencial organizado Los Costeños, lo que hace parte de las líneas de investigación para esclarecer los móviles del crimen.

Agentes de la Policía Metropolitana adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad en el sector, con el fin de identificar a los responsables y establecer las circunstancias exactas de este nuevo hecho de violencia.