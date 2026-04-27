La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en las últimas horas la apertura de una investigación por la muerte de un joven identificado como John Isaías Padilla Castillo, de 22 años, en medio de un procedimiento policial registrado en la mañana de este domingo 26 de abril, en el barrio El Bosque, localidad suroccidente de esta capital.

De acuerdo con lo descrito por la autoridad a través de un comunicado, los uniformados que intervinieron manifestaron que “durante el procedimiento se presentó una confrontación que derivó en un forcejeo, en el cual la persona (Padilla Castillo) resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció”.

“Otra persona involucrada en los hechos fue dejada a disposición de la autoridad competente (URI) por el delito de violencia contra servidor público… Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros”, detalló, además, el parte policial.

Y agregó que La Policía Nacional activó de manera inmediata los protocolos institucionales y conformó un grupo interdisciplinario para adelantar “una investigación objetiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias de los hechos”.

Versión de la familia

En redes sociales, la familia del joven John Padilla Castillo ha entregado declaraciones sobre lo sucedido hacia las 11:30 de la mañana del domingo en la calle 64B con carrera 11, sector Villa Caracas, del barrio El Bosque.

Lorena Castillo, madre del joven muerto, aseguró que este regresaba del sepelio de su abuela materna y, en cercanía de su casa, fue requerido por unos uniformados de vigilancia, para una requisa de rutina y verificación de antecedentes.

Al parecer, la diligencia se habría salido de control cuando agentes y ciudadanos se fueron a los golpes, pues, aparentemente, John estaba acompañado de un primo, su pareja y un menor de edad.

El hoy occiso habría tumbado la motocicleta de los policías y con unas piedras amenazó con lesionarlos, situación que generó la reacción de uno de los uniformados con su arma de dotación. El joven recibió un impacto de bala en el abdomen que le ocasionó daños en órganos vitales.

Tras resultar herido, según el relato de la mujer, John fue llevado al Camino Bosque de María, en la misma jurisdicción, y allí se registró su deceso.