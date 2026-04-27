¡Alerta! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Ojo! ¡Pilas! ¡Moscas! ¡Aguas, aguas! ¡Avíspense! ¡Pellízquense!... Junior tiene prohibido dormirse, ni siquiera puede parpadear, si quiere vencer al Sporting Cristal y mantener buenas opciones de clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores, en la noche de este martes en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, Perú, en un ‘precioso horario’: 9 p. m.

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El cotejo, correspondiente a la tercera jornada del Grupo F, se juega en el estadio del Alianza Lima y no en el Alberto Gallardo, casa habitual de los celestes, por el aforo. Mientras el Matute, como se conoce popularmente al feudo aliancista, puede acoger 34 mil aficionados, el escenario de Sporting solo tiene capacidad para 11.600 espectadores.

La otra opción que tenía el cuadro peruano era jugar en el recinto donde venció 1-0 a Cerro Porteño, en la primera fecha del torneo continental, el estadio Nacional de Lima, con cabida para 44.000 fanáticos, pero se encuentra cerrado por el mal estado de la cancha tras una serie de espectáculos musicales.

Más allá del escenario y su aforo, en Tahití o en la luna, con un millón de espectadores o a puerta cerrada, Alfredo Arias y sus dirigidos tienen el desafío de imponerse y conquistar los primeros tres puntos en este cuadrangular.

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La derrota 1-0 ante Cerro, en Asunción, después de empatar 1-1 ante Palmeiras en el debut, obliga a los rojiblancos a pensar en victorias de ahora en adelante para marcar diferencia en el grupo y alcanzar uno de los dos tiquetes a los octavos de final.

Ya clasificado a los cuartos de final de la Liga colombiana, donde el único reto pendiente es asegurar el segundo lugar frente al Deportivo Pasto, el próximo domingo en el estadio Romelio Martínez (5:45 p. m.), los ‘Tiburones’ están totalmente enfocados en este compromiso copero, por eso la visita al Cúcuta, el viernes pasado, la encararon con un equipo B.

Jugadores como Mauro Silveira, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez, Juan David Ríos, Jesús Rivas y Kevin Pérez no vieron ni un minuto de acción en el empate 1-1 ante los ‘Motilones’. Teófilo Gutiérrez tampoco, pero sobre él pesaba una sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Si Arias lo quería usar en la ciudad fronteriza, no podía.

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En todo caso, este grupo de jugadores, incluido Teo y Jhomier Guerrero, que sí tuvo algunos minutos en la capital de Norte de Santander, seguramente serán utilizados en el compromiso ante los celestes. El gran interrogante es si Arias sostendrá la línea de tres, que ha venido implementando en la competencia internacional y algunos juegos del certamen doméstico, o si va con un cuarteto defensivo que le permita tener mayor fluidez, elaboración y producción ofensiva, algo de lo que careció ante Cerro, Llaneros y Cúcuta.

Si el DT opta por los tres zagueros, Daniel Rivera, Jean Pestaña y, según conoció EL HERALDO, Fabián Ángel, quien le permite la flexibilidad de ubicarlo de volante si durante el juego modifica el esquema, serían sus posibilidades.

Ángel ya jugó como defensa central todo el partido que Junior le ganó 3-0 a Águilas, en Medellín, y en parte de la igualdad 1-1 ante Cúcuta, así que no desconoce la tarea.

Una segunda alternativa, que sería la que más seduce a Arias, es jugar con cuatro en el fondo e incluir a Yimmi Chará como interior al lado de Jesús Rivas; y poner a Joel Canchimbo como extremo.

Chará o Canchimbo saldrían del onceno estelar si el timonel uruguayo finalmente opta por alinear a tres zagueros. El módulo, como el nombre o la capacidad del escenario peruano, es lo de menos, en cualquier caso, nada importa cuando el reto es ganar.

El Heraldo Posibles formaciones del partido entre Sporting Cristal y Junior.

Datos y detalles

El árbitro del partido será el argentino Maximiliano Ramírez, el mismo que impartió justicia en el empate 1-1 entre Junior y Palmeiras, el 8 de abril en el estadio Jaime Morón, de Cartagena.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/El Heraldo El árbitro argentino Maximiliano Ramírez en los actos protocolarios del partido Junior vs. Palmeiras.

La única baja rojiblanca por lesión es Guillermo Celis. El volante y el lateral Jhon Navia fueron los únicos jugadores de la lista de 25 profesionales que no viajaron a Perú.

‘El Tiburón’ ha sido dominador en 16 enfrentamientos ante equipos peruanos en los torneos Conmebol. Registra 9 victorias, 4 empates y solo tres derrotas (todas ante Melgar).

Sporting Cristal es dirigido por el brasileño Zé Ricardo, que se quejó de la seguidilla de partidos de su equipo tras la caída 1-0 ante Comerciantes Unidos, el sábado anterior, en la Liga local.

“Junior es un equipo muy fuerte”, dijo el entrenador de los ‘Cerveceros’, que es otro de los apodos que tiene la escuadra de Lima. Existe respeto por los rojiblancos.