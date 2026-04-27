Hablar del maestro Jorge Oñate es descubrir el encanto de un canto tan precioso como melodioso y llenar de riqueza musical el oído. Su talento era tan grande que su principal competencia era con él mismo, porque no reconocía rival, no le daba tal estatus a ninguno, por eso siempre miró hacia arriba, hacia más allá de la frontera invisible que marca el límite para quienes, a diferencia de él, tienen un vuelo corto en el efímero tiempo.

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Precisamente, para que el mundo entero pueda conocer mucho más de ‘El Jilguero de América’, el Gobierno del Cesar produjo el documental ‘Jorge Oñate, memoria inmortal que conquistó la gloria del vallenato’, que será presentado este jueves 30 de abril en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, a partir de las 3:00 p. m., en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata.

Este producto audiovisual fue construido desde la Oficina de Comunicaciones de la administración departamental, en un periodo de tres meses de trabajo, en el que se reunieron 14 horas de material inédito, luego de entrevistar a 35 personas y tomas que destacan los paisajes de la región.

“La memoria del folclor es fundamental, para que el mundo entero entienda que cuando se habla de vallenato se habla de la historia de una región orgullosa de su sentir. A esto se suma que acatamos la recomendación de la Unesco, cuando elevó en 2015 a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el vallenato”, señaló la gobernadora del Cesar y productora ejecutiva del documental, Elvia Milena Sanjuan Dávila.

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En el documental se encuentran testimonios como los de Poncho Zuleta, quien asegura que “Jorge para mi es de los personajes más importantes que ha dado el folclor”, sumado a voces como las de Fabián Corrales, quien aporta que “es quien nos abrió el camino” y el de Raúl ‘Chiche’ Martínez, quien afirmó que “al primer cantante que le dieron un millón de pesos en la casa disquera por la venta de un álbum fue a él”. ‘La Patrona’, Nancy Zuleta, su esposa, sostuvo dentro del documental que “quisiera conocer a alguien que hubiera amado tanto la música como Jorge Oñate, era un fuera de serie”.