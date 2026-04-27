Carnaval de Barranquilla hará presencia en el 59° Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los encuentros culturales más importantes del país, reafirmando su compromiso con la promoción y articulación entre la fiesta barranquillera y una de las más importantes tradiciones del Caribe colombiano.

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Como parte de esta participación, la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández es la invitada especial de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata al tradicional desfile de piloneras el miércoles 29 de abril, el desfile más importante de esta fiesta vallenata que rinde homenaje a las raíces folclóricas y marca el inicio de la fiesta más importante de la música en Colombia.

Cortesía El rey Momo del Carnaval de los Niños 2026, Joshua Ortiz Meléndrez.

El rey Momo del Carnaval de los Niños 2026, Joshua Ortiz Meléndrez, también desfilará como invitado especial en desfile de Piloneritos que será el martes 28 de abril desde el Parque del Viajero hasta la Pilonera mayor.

La agenda institucional también incluye la participación del director de Carnaval de Barranquilla, Juan Ospino Acuña, en un conversatorio sobre los avances del vallenato, a 11 años de su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un espacio académico organizado por la Fundación Cocha Molina que compartirá con Fabián Dangond, consultor en Economía Creativa y Diana Molina, gerente de Fondo Bienestar, que se llevará a cabo el 28 de abril a las 10:00 a.m. En el Museo del Acordeón Cocha Molina.

Cortesía Director de Carnaval de Barranquilla, Juan Ospino Acuña.

“Hacer parte del Festival de la Leyenda Vallenata reafirma que nuestra cultura caribe es única, cargada de significado y creatividad que se enriquece y crece mutuamente. El Carnaval de Barranquilla y el Festival Vallenato son dos fiestas hermanas que se encuentran, lenguajes de una misma identidad caribe que se reconoce, se celebra y se proyecta al mundo”, manifestó Juan Ospino, director de Carnaval de Barranquilla.

A esta presencia se suman hacedores del Carnaval, investigadores y portadores de tradición, como el gestor cultural Alcides Romero, quien presentará su obra dedicada a una de las figuras más representativas del vallenato, el bajista José Vásquez. Asimismo, los disfraces imitativos llevarán a Valledupar la creatividad, el ingenio y la riqueza expresiva que caracterizan al Carnaval.

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La participación de Carnaval de Barranquilla en estos escenarios fortalece el diálogo cultural y extiende los lazos entre fiestas hermanas como el Festival de la Leyenda Vallenata y el Carnaval de Barranquilla, ambas expresiones vivas del patrimonio inmaterial que representan la identidad, la memoria y la riqueza cultural del país.