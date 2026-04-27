Andrés Arévalo permaneció varios meses en cuidados intensivos en 2021, tras sufrir un fuerte deterioro de salud que lo llevó a ser intubado y mantenido en coma inducido.

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Su historia la contó en entrevista en el podcast ‘Entre vivos y muertos’ de CityTV, y relató que el momento más crítico llegó cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue declarado muerto durante ocho minutos.

Tras su recuperación, relató en el programa Entre Vivos y Muertos una serie de experiencias que asegura haber vivido durante ese tiempo.

Su historia la contó en entrevista con CityTV, y relató que el momento más crítico llegó cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue declarado muerto durante ocho minutos.

Según su testimonio, durante el coma no perdió completamente la conciencia. Afirmó que podía percibir lo que ocurría a su alrededor en la unidad médica, escuchar conversaciones e incluso observar al personal de salud desde una especie de “visión completa”.

“Yo estoy viendo todo lo que está pasando, tengo una visión 360 y yo digo, esto no está bien”, relató.

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También aseguró haber tenido encuentros con familiares fallecidos, entre ellos un tío que, según cuenta, lo acompañó en momentos críticos. Incluso afirmó haber reconocido detalles de su vivienda que luego pudo confirmar tras recuperarse.

El episodio más impactante ocurrió durante el paro cardiorrespiratorio. Arévalo describe que, tras una sensación de asfixia, percibió un entorno completamente blanco. En ese lugar, asegura haber visto dos figuras que identificó como ángeles, con quienes sostuvo una conversación.

Pexels Hospitalizado

De acuerdo con su relato, se le presentó una decisión definitiva: continuar o regresar. Fue entonces cuando pensó en su hijo y su familia, lo que lo llevó a elegir volver.

“Si usted pasa esa puerta, no hay vuelta atrás. Pero le damos el chance de regresar. ¿Qué quiere hacer?”, recordó.

Tras ese momento, inició un proceso de recuperación progresiva y una etapa de rehabilitación física. Su regreso a la conciencia, según explica, fue gradual y estuvo acompañado de un periodo de descanso y estabilización.

Más allá de lo médico, Andrés Arévalo asegura que la experiencia dejó una huella profunda en su forma de

pensar. Entre los aprendizajes que destaca están enfocarse en lo esencial, respetar las creencias de los demás, actuar con coherencia y adaptarse a las circunstancias.