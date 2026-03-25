Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena capturaron en el barrio El Campestre a alias El Polo, de 28 años, cuando portaba dos armas de fuego, cartuchos y 132 paquetes de marihuana.

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El sujeto fue abordado por los uniformados en un apartamento de un conjunto residencial donde tenía una maleta y cajas de cartón llenas del estupefaciente que sería distribuido en el sur de Cartagena.

La situación quedó al descubierto en medio de un conflicto que hubo entre vecinos que llamaron a la Policía que al llegar al lugar evidenciaron la actitud nerviosa que tuvo ‘El Polo’ cuando se aprestaba a salir con la maleta, por lo que fue sometido a un registro que dejó en evidencia la comisión de dos delitos: porte y tráfico de armas de fuego y porte y tráfico de estupefacientes.

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Policía de Cartagena/Cortesía

Los 132 paquetes prensados de marihuana pesaron 70 kilos y están avaluados en más de 60 millones de pesos.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, en lo corrido del año han capturado 1.012 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 485 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, cocaína y droga sintética.

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“Continuamos adelantando acciones firmes contra estas estructuras multicrimen, que se disputan el control del tráfico local de estupefacientes. Por ello, reiteramos el llamado a los cartageneros para que sigan colaborando con las autoridades, bajo absoluta reserva, aportando información que permita identificar a los delincuentes y desarticular estas organizaciones criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el oficial.