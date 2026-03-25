Tras el informe oficial de fallecidos entregado al inicio de la tarde de ayer por el Ejército Nacional sobre los resultados de la tragedia del accidente del avión Hércules C-130 de matrícula FAC 1016 que ocurrió la mañana del lunes festivo 23 de marzo en el Putumayo, hay 23 hogares de la región Caribe con algún tipo de afectación por este hecho que enluta no solo a las fuerzas militares, sino a todo un país.

Además, de acuerdo con los relatos de las familias afectadas y de sus conocidos, que lo han hecho púbico a través de las redes sociales, entre los departamentos de Cesar, Córdoba, Bolívar, Magdalena, La Guajira y Sucre hay 23 soldados y policías entre las víctimas del avión que regresaba a Bogotá con más de 120 uniformados que iban a empezar a gozar de un merecido descanso después de entre 90 y 120 días intensos de trabajo en esta zona sur de Colombia.

Una de las víctimas mortales es el soldado sucreño Kaleth David Julio Severiche, de 20 años, a quien esperaban en su casa del barrio Dulce Nombre de Jesús, del municipio de Corozal, con mucha alegría porque no volvería más al Batallón del Selva N° 49 de La Tagua, en Putumayo, debido a que había culminado su proceso de prestar el servicio militar.

Según el relato de la familia del joven, desde hacía una semana esperaba con ansias la llegada del avión que lo sacaría de la zona. Ahora esperan que pronto llegue su cadáver para darle cristiana sepultura.

Por su parte, de La Guajira se conoce la historia del soldado Alejandro José Ramírez Mejía, de 25 años, oriundo de Fonseca y de quien su familia no tenía noticias hasta ayer en la mañana, pero figura en la lista de los fallecidos que el Ejército publicó a las 2:00 de la tarde.

Uno de sus familiares le había expresado a EL HERALDO el mal momento que pasaban al no conocer el paradero del joven militar. “La última vez que hablamos con él fue antes de que supuestamente abordara el avión, pero no sabemos si finalmente lo hizo. Hemos llamado a varios batallones, pero nadie nos da información sobre qué le pasó”.

Entre tanto en los municipios de Villanueva y Magangué, Bolívar, también se siente el dolor por esta tragedia. De la primera población son los soldados Rafael Santos Guerra Almeida y Mauro Peña, y de Magangué es Gian Lucas Turizo Panza, del barrio Macondo, uno de los que, según su propio relato, logró saltar de la aeronave una vez se precipitó a tierra.

Mauro Peña está entre los heridos que son atendidos en el Hospital Militar en Bogotá, al igual que Gian Turizo, mientras que Rafael Guerra Almeida falleció.

Su mamá Ana Almeida había dicho en un video que no tenía noticias de él. “Yo soy la mamá del joven Rafael Santos Guerra Almeida. Queremos saber el paradero de él. Hasta el momento, el Ejército no nos ha dado información de él. No sabemos nada y estamos desesperados”, dijo.

Policía y militar fallecido

Uno de los dos policías que viajaba en la aeronave y que falleció era nativo del departamento de Magdalena. Se trata del patrullero Carlos Elías De la Cruz, cuyo deceso se produjo tras ser rescatado, al igual que el soldado Urbano Junior Pertuz Martínez, nativo de Aracataca.

Pertuz, antes de abordar el avión, le hizo una videollamada a su esposa que lo esperaba al igual que el resto de la familia.

En los departamentos de Córdoba y Cesar es donde se concentra el mayor número de afectados. En el primero hay cinco soldados que se encuentran en las cifras tanto de fallecidos como de heridos.

Para el caso de Córdoba, en el municipio de San Bernardo del Viento lloran al soldado Luis Eduardo Blanco Hernández, que tenía previsto llegar a la vereda Pompeya; del municipio de Montelíbano falleció Ederxánder Morales; de Montería murió el soldado Arley Camilo Tordecilla Warnes. De este último su mamá había hecho público a través de redes sociales su desesperación por no saber de él.

Además, en el corregimiento San José, del municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, el dolor es doble por la muerte de los hermanos Santiago Andrés y Daniel Esteban Arias Pérez, únicos hijos de esta familia.

En el Cesar sobrevivieron al siniestro aéreo el soldado profesional Luis Ángel Ochoa, quien a pocos minutos de que el avión se precipitara a tierra le realizó una videollamada a su madre Aidé Juvinao pidiéndole que orara por él; además de Jonathan David Navarro, de Tamalameque; Julio Abad Orozco Martínez y Negrini Maestre, de Palmitas, La Jagua de Ibirico.

Los soldados cesarenses Jorge Luis Morales Rumbo, del corregimiento El Pontón, (Kankuamo); Jainer Navarro Rangel, de Aguachica, y Jhonatan Moreno Baena, de Chimichagua, perdieron la vida.