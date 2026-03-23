La transformación vial del barrio Nuevo Paraíso sigue avanzando con resultados visibles. La pavimentación de la carrera 81, ejecutada por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del programa Vías para la Felicidad, alcanza un avance cercano al 60 %.

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Esta es una de las intervenciones más importantes para la movilidad y calidad de vida en esta zona del sur de Cartagena.

A la fecha, de acuerdo con el reporte de la administración distrital, han pavimentado más de 500 metros lineales de vía, incluyendo nueve bocacalles, en el tramo comprendido entre las calles 15 y 9. Adicionalmente, los trabajos avanzan en el sector de la calle 6, donde han ejecutado nuevos tramos de pavimento y adelantan labores de excavación para continuar con la fundida de concreto rígido.

La obra contempla una intervención integral que incluye pavimento en concreto rígido de alta resistencia, con un espesor de 22 centímetros, así como la construcción de andenes y la adecuación de 19 bocacalles a lo largo del corredor vial. El ancho promedio de la vía es de 4 metros, garantizando mejores condiciones de tránsito para vehículos y peatones.

Uno de los componentes claves del proyecto es la solución hidráulica, diseñada a partir de estudios técnicos que permitirán mitigar los históricos problemas de inundación en el sector.

La vía contará con un sistema que conducirá adecuadamente las aguas lluvias hacia los canales existentes, optimizando el drenaje y evitando encharcamientos.

En el sector de la calle 6 adelantan intervenciones sobre un box culvert existente, al que le realizarán mejoras en seguridad y funcionalidad, incluyendo la adecuación de barandas, aletas y paso peatonal, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la comunidad.

El impacto positivo de la obra ya se siente entre los habitantes del sector, quienes destacan la importancia de esta intervención tras 40 años de espera.