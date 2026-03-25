En un esfuerzo por proteger a los niños, niñas y adolescentes contra seis tipos de cáncer, la alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), lidera la jornada de ‘Vacunatón nocturna’, que se realizará este jueves 26 de marzo.

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La invitación a los padres de familia y cuidadores es llevar a los menores de edad a los centros comerciales Paseo de la Castellana, La Plazuela y Gran Manzana entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche.

El biológico contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) lo aplicarán a la población con rango de edad entre los 9 a 17 años en dosis única y los protege contra los cáncer de cuello uterino, pene, vulva, garganta, ano y vagina.

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La jornada hace parte de la agenda conmemorativa del Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, fecha orientada a sensibilizar a la población y movilizar a los sistemas de salud para fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de esta enfermedad prevenible que en Cartagena, en 2025, registró 98 casos nuevos.

La vacunación también se llevará a cabo en más de 70 puntos públicos y privados en los centros de salud administrados por la ESE Cartagena de Indias y en las IPS de las EPS vacunadoras.