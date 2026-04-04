Un teniente y tres soldados profesionales fueron acusados formalmente por la Fiscalía General de la Nación como presuntos responsables de causarle la muerte a un campesino el 9 de abril de 2017, en zona rural del municipio Arenal, en Bolívar.

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Se trata del teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga y los soldados Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderón Campos y Óscar García, quienes en aquel momento estaban adscritos a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N°1 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

De acuerdo con el ente acusador, en abril de 2017 los militares participaban en una operación que buscaba ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido como ‘Cusi’, quien presuntamente frecuentaba la región.

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En uno de los desplazamientos para cumplir la misión encomendada, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban.

Sin embargo, los civiles, “contrariados por el procedimiento”, salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida. Una de las personas murió y la otra fue detenida.

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“Los elementos materiales probatorios indican que las víctimas del ataque no tenían relación con el objetivo militar, quien se encontraba en un lugar apartado y fue capturado horas después”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, los uniformados son señalados de actuar de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos, al no adoptar medidas para identificarse plenamente ni garantizar que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse.

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Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los acusó por el delito de homicidio en persona protegida.