La carranga, ese género musical autóctono colombiano cuyo sonido de cuerdas huele a tierra mojada, a camino destapado y a fiesta de vereda, encontró en Feizar Orjuela un nuevo abanderado.

Este campesino nacido en Macaravita, Santander, y que creció en la vereda Pajarito, ha deslumbrado al país no solo por su talento como cantautor, sino por su convicción casi terca de demostrar que este género, históricamente encasillado en lo regional, sí puede reinar en los grandes escenarios, sonar en plataformas digitales y cruzar fronteras.

El país entero lo conoció por el tema Coqueta, una canción que rompió cualquier pronóstico, convirtiéndose en número uno nacional en YouTube y en un fenómeno en redes sociales, siendo coreado por públicos que incluso no sabían qué era la carranga. Pero Feizar insiste en una idea que repite como una consigna: “Soy mucho más que Coqueta”.

En diálogo con EL HERALDO, el artista habla de sus raíces, del orgullo que le produce ser campesino, del camino cuesta arriba que recorrió junto a su esposa, de su visión para el género y de su nueva canción Linda, con la que volvió a demostrar que lo suyo no es casualidad.

Antes que artista, Feizar se define –sin titubeos– como campesino. “Nací en un pueblo y me crié en vereda. Eso hizo que de primera mano encontrara la música campesina, con la música carranguera”.

Su historia con la música comenzó temprano. A los 7 años ya interpretaba el tiple y la guitarra; desde entonces entendió que la carrera musical no es para los que buscan atajos. “La música no es fácil. Nada que valga la pena es fácil”, reflexiona.

Pero lo más duro no fue aprender a tocar, componer o grabar, lo más complejo fue enfrentar el escepticismo, incluso en casa. “Me decían ‘usted tiene letras bonitas, pero dedíquese a otro género… ¿Quién vive de la carranga?’”.

Feizar no tenía argumentos para refutar, excepto uno: la decisión. “Las oportunidades no hay que esperarlas, sino generarlas. Si nadie vive de la carranga, pues hagámosle, yo quiero ser el primero”.

Con mucho sacrificio

El sueño no se financió solo: empanadas, rifas y muchos préstamos para grabar. Detrás del fenómeno hay una historia de sacrificio real, sin romanticismos. En 2020, en plena pandemia, Feizar decidió apostar por su primer álbum (Camine a ver) sin tener el dinero.

“Toda la vida le pedí a Dios que me ayudara a hacer dinero para pagarme el proyecto, en el 2020 fue cuando pude hacerlo y sin dinero. Busqué al productor Fabio Jaimes y le hablé con honestidad, le dije: ‘Tengo mis canciones, quiero grabar, pero no tengo plata’”.

La respuesta fue un impulso decisivo: grabar y pagar “como pudiera”. Y así arrancó. Como tantos colombianos, Feizar y su esposa hicieron de todo para sostener el proyecto. “Hacíamos empanadas, rifas, préstamo… ya imaginarás. Estábamos muy endeudados”.

Su segundo álbum, Cantando cuento, también fue un recorrido con más silencio que aplausos al inicio. Pero el destino le tenía reservado un giro de 180 grados en 2024 con Coqueta, una canción que empezó a escribir en 2017, pero la guardó porque sentía que no estaba completa.

Hasta que un momento cotidiano lo cambió todo. Regresaba a casa con su hijo del colegio y tarareó una idea que encajó.

“Saqué el celular, grabé rapidito y era la parte que le faltaba: ‘Ay acarameladito pico con pico, beso con beso, ay me tienes en embeleso…”.

La grabó, la lanzó sin mayor estrategia y con herramientas caseras y se convirtió en todo un hit. “Cerró el mes en 1.500.000 reproducciones, y luego llegó el terremoto con más de 20 millones, agenda de conciertos copada y un hecho histórico, llegó a número uno nacional, sola, sin video. Yo lloré ese día. La versión con Jessi Uribe amplificó el fenómeno y empujó el género hacia públicos internacionales, hoy el tema cuenta con 109 millones de reproducciones. La vida nos cambió, nunca habíamos hecho un mercado en un carrito”, dice Feizar mientras se le iluminan los ojos.

‘Linda’, tema ligado a B/quilla

Si Coqueta fue la explosión, Linda, su nueva propuesta es la confirmación. Feizar cuenta que la canción también se resistía a terminarse, como si esperara el lugar exacto para completarse. Y ese lugar fue el Caribe.

“Venía aterrizando en Barranquilla, agarré el celular y escribí Linda”, recuerda.

La metáfora del aterrizaje se volvió verso: “Mándame señales, voy aterrizando, dime si me acerco, busco la pista o sigo volando”.

El tema se lanzó el 11 de diciembre de 2025, y al día siguiente ocurrió lo impensable: “Llegó a número uno nuevamente con un dato que demuestra su crecimiento, Linda en un mes va a llegar a 5 millones de reproducciones en YouTube”.

Al finalizar nuestra conversación, Orjuela afirma que su sueño es que el mundo reconozca la carranga como música colombiana. “Nuestro país es multicultural, multimusical, yo planeo abrir mucho espacio para muchos artistas que vienen atrás”.