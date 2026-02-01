Oficialmente el Carnaval del Bordillo 2026 tiene soberanos. La Plaza de la Paz fue el escenario donde se vivió la coronación de los reyes del Carnaval del de la 44 2026, en una noche llena de simbolismo, danza y memoria viva de la fiesta. Lea también: El Carnaval inyectará más de 200 millones de dólares a la ciudad Desde horas de la tarde, familias y amantes del Carnaval se congregaron para presenciar el espectáculo ‘Barranquilla, la gran experiencia’, dirigido por Mauricio Cherques. La puesta en escena, concebida desde el lenguaje del teatro musical e inspirada en el universo literario de David Sánchez Juliao, recorrió la cotidianidad del Caribe colombiano: el barrio, la música, la risa y la resistencia cultural. Danzas patrimoniales como el Congo, el Garabato, la Cumbia, el Gusano de Zapayán y el Coyonguito, junto a comparsas y escuelas artísticas, transformaron la plaza en un carnaval en movimiento que exaltó la identidad, la diversidad y la historia viva de Barranquilla. Lea también: Carnaval de la 44: la monarquía coronada le da rienda suelta a la fiesta del bordillo La música fue protagonista con la participación de diez jóvenes talentos barranquilleros: Savannah, Linica, Amaya, Giany, Lalie, Edd, Akanny, Reyzon, Jorge Qband y José Cury, quienes interpretaron clásicos del repertorio popular y ritmos que marcaron generaciones. Durante el espectáculo, sonaron la salsa, la cumbia, la champeta, el bullerengue y la música verbenera, acompañadas por coreografías que recorrieron distintas épocas de la ciudad. Destacaron presentaciones como la de Linica junto a la reina Sharon Hurtado y la participación de Akanny, que rindió homenaje al sabor popular de las verbenas barranquilleras, despertando nostalgia y orgullo entre los asistentes. Lea también: El descabezado: el disfraz que “puso a tirar cabeza” a los carnavaleros El momento más esperado de la noche llegó con la coronación de los soberanos del Carnaval del Bordillo 2026. Sharon Hurtado hizo su entrada con un majestuoso vestido de coronación y fue investida como Reina por Alexandra Estarita, Reina del Carnaval de la 44 2025. Luis Mauricio Aragón recibió la corona de Rey Momo 2026 de manos de Juan Rivera Alvarado, Rey Momo 2025. De igual manera, los reyes infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes fueron coronados por Daniela Chapman y Jesús David Maestre, respectivamente. Con este acto, Barranquilla dio inicio oficial a una nueva fiesta del Bordillo, reafirmando al Carnaval de la 44 como una celebración de tradición, cultura y alegría popular.