Desde tempranas horas de este sábado, la Plaza de la Paz comenzó a ser nuevamente escenario de monarquía. El aire huele a fiesta, los vendedores ajustan sus carritos y el público que llega desde distintos puntos de la ciudad anuncia que la gran noche del Carnaval de la 44 ya se siente en cada espacio del centro de Barranquilla. La música abrió con todas las de la ley con La Familia André, que puso a todos a gozar con merengue.

La expectativa crece a medida que cae la tarde y el escenario se alista para la coronación de los reyes Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón Hernández, quienes esta noche asumirán oficialmente el reinado ante un pueblo que ya los aclama. La plaza, vestida de color y tradición, se convierte en punto de encuentro para familias, bailarines y amantes del Carnaval, todos reunidos por una celebración que honra la memoria y la alegría popular.

El ambiente festivo llega por un momento cargado de simbolismo vivido este viernes, un día antes de la gran noche, cuando la realeza del Carnaval de la 44 recibió oficialmente sus insignias. Las piezas fueron entregadas por el club deportivo Bodytech, aliado del evento y comprometido con el fortalecimiento cultural de la ciudad. Más que ornamentos, las insignias representan poder, liderazgo e identidad; son memoria viva y promesa de renacer colectivo.

Johnny Olivares /El Heraldo La Familia André ya pone a gozar a los barranquilleros.

Adriana Rojas, llegó a disfrutar de este espacio que hoy estará lleno de mucho brillo y espectáculo junto con un grupo de amigas. “Todos los años tratamos de venir a estos eventos que exaltan a Barranquilla y el talento de varios artistas. Varios de los bailarines que van a baile con la reina son nuestros amigos y también estamos aquí para apoyarlos”, dijo a EL HERALDO.

La reina Sharon Hurtado lucirá esta noche la corona “Susurro del Alba”, una creación de la marca de joyas personalizadas Amett, que evoca uno de los instantes más mágicos del Carnaval de Barranquilla: el amanecer carnavalero. Ese momento sagrado en el que la noche aún respira, el cuerpo sigue vibrando al ritmo de la música y el sol comienza a asomarse tímidamente sobre la ciudad.

La pieza integra gemas amarillas y tonos champaña que simbolizan la primera luz tocando balcones y techos; verdes suaves que recuerdan la brisa fresca que limpia la noche, y azules que guardan todo lo bailado, cantado y vivido.

Su brillo no habla de lujo, sino de estrellas que todavía custodian el firmamento mientras Barranquilla vuelve a nacer. La silueta expansiva de la corona representa al sol sobre el Caribe y a la reina emergiendo del pueblo, de la calle y del baile, llevando la alegría como estandarte.

Johnny Olivares /El Heraldo

Por su parte, el rey momo Luis Mauricio Aragón Hernández portará “Remolinos de Nostalgia”, un tocado diseñado por Valeria Concha Torres que simboliza la memoria activa del tiempo y el poder construido desde la historia y el linaje propio del Rey del Carnaval. Sus movimientos circulares representan recuerdos y tradiciones que giran, regresan y se transforman: un pasado que no se queda atrás, sino que orienta el presente.

El espectáculo de coronación inicia en pocos minutos, el mismo estará dirigido por el productor artístico del Carnaval del Bordillo, Mauricio Cherques. Bajo el título “Barranquilla, la gran experiencia”, el montaje con un enfoque de teatro musical, construye una narrativa inspirada en el universo de David Sánchez Juliao, retratando la cotidianidad del Caribe colombiano y rindiendo homenaje a la Barranquilla de hoy.

Fiel a su compromiso con la tradición, el Carnaval de la 44 contará con danzas patrimoniales como Congo Reformado, Cumbión Costeño, Cumbiamba La Taruya, La Veterana de Galapa, Garabato Marco Fidel Suárez, Cipote Garabato, Danza del Gusano de Zapayán, Coyonguito, Danza del Caimán Juvenil y Las Iguanas de Malambo, entre otras. A ellas se suman comparsas, disfraces y escuelas de danza, conformando un elenco de más de mil bailarines que llenarán la plaza de color, fuerza y movimiento.

Así, la Plaza de la Paz se prepara para vivir una noche donde tradición, memoria y celebración se funden en un mismo latido. Barranquilla ya está lista.

Johnny Olivares /El Heraldo

Ya inició el show ‘Barranquilla la gran experiencia’

Se abrió el telón del escenario y arranca oficialmente el show de coronación de los reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón, junto a los reyes infantiles Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino Montes. El público aplaude y y grita en la plaza.

Comienza el despliegue de “Barranquilla, la gran experiencia”, una puesta en escena dirigida por Mauricio Cherques, productor artístico del Carnaval del Bordillo. Con un lenguaje de teatro musical, la narrativa nace desde el universo del escritor David Sánchez Juliao y se adentra en la cotidianidad del Caribe colombiano: el barrio, la esquina, la música, la risa y la resistencia cultural. Es un homenaje directo a la Barranquilla de hoy, la que vive, sueña y se reinventa.

La tradición toma el escenario con la presencia de danzas patrimoniales que arrancan ovaciones del público. Desfilan el Congo Reformado, el Cumbión Costeño, la Cumbiamba La Taruya, la Cumbiamba La Veterana de Galapa, el Garabato Marco Fidel Suárez, el Cipote Garabato, la Danza del Gusano de Zapayán, la Danza de Coyonguito (Sosa), la Danza del Caimán Juvenil y Las Iguanas de Malambo, entre otras. Cada paso, cada golpe de tambor y cada giro narran siglos de historia viva.

A ellas se suman comparsas, disfraces y escuelas como Academia JH de D, Escuela de Arte Marleny, MagendeKele, Evolux Dance Company, Fusión Caribe, UniSimón, Comparsa Fantasía Imperio, Comparsa Dacaná, Corporación Artística Luis Soto Durán, Escuela Top Dance, Colegio San José, Dance Studio Jennifer González, Shamcia y Mandragorart, consolidando un elenco multitudinario que convierte la plaza en un carnaval en movimiento.

La música toma un giro especial con la presentación de diez jóvenes talentos barranquilleros. Savannah, Linica, Amaya, Giany, Lalie, Edd, Akanny, Reyzon, Jorge Qband y José Cury. Sus voces rinden homenaje a la ciudad interpretando clásicos que han pasado de generación en generación, despertando la nostalgia y el orgullo local entre los asistentes.

Así transcurre, minuto a minuto, la noche de coronación del Carnaval de la 44, una celebración que no solo corona reyes, sino que reafirma a Barranquilla como territorio de cultura viva, baile eterno y alegría compartida, siendo esa celebración de la gente del bordillo.

Johnny Olivares /El Heraldo

La puesta en escena

Los cinco sentidos se hicieron presentes en el escenario, orejas, ojos, manos, nariz y unos labios, contaron la historia de la ciudad. Apareció un personaje haciendo el papel del típico barranquillero que invitaba a descubrir por qué en la Arenosa se pasa bacano.

Hermosas bailarinas vestidas de negro con adornos en la cabeza alusivos a aves comenzaron a mover su cuerpo. El mensaje es claro, la primera parte de la puesta en escena quiere mostrar la riqueza natural del Atlántico. Se hizo presente la danza de los Coyongos.

Apareció vestida de azul Sharon, no podía faltar un baile que representará el agua del que está rodeado el departamento. Seguido, salió el Rey Momo Luis Mauricio haciendo una personificación con la canción ‘El pescador’ de Totó la Momposina. Al ritmo de mapalé movió su cuerpo para mostrar las raíces ancestrales africanas vestido de dorado y animal print.

Johnny Olivares /El Heraldo

La reina deslumbró con un hermoso vestido de mapalé rojo que brillaba como el fuego y bailó ‘La tancua’ de Jen del Tambó y Orito Cantora. Luego de una personificación de cómo se vive en el día a día en los barrios del sur de la Puerta de Oro. Salieron nuevamente los soberanos, ella vestida con una pollera naranja.

El escenario continuó lleno de danza, alegría, fuerza y talento con la presencia de la Reina Infantil del Carnaval de la 44, Ashley Sofía Gómez. Así mismo, su Rey Momo Infantil Germán Javier Palomino Montes, hicieron un bello homenaje a las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez.

La artista barranquillera Linica, salió junto a Sharon para interpretar un bullerengue vestidas de blanco. En esta interpretación se hizo referencia a las costumbres de las pueblos y municipios que se encuentran cerca del río Magdalena.

Nuevamente los reyes infantiles salieron al escenario para dar un show urbano bailando la icónica canción de Shakia ‘Hips don’t lie’. ¿Que sería del Carmaval del Bordillo sin La Troja?

Sonó salsa en toda la Plaza de La Paz, Sharon apareció con un vestido plateado. ‘La Rumba Buena’ bailaron los artistas de la Compañía de Danza Top Dance. En medio del escenario, la Reina del Carnaval de la 44 2025, Lex Estarita, bailó un poco para mostrar que se estaba gozando la coronación de Sharon.