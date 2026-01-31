El municipio de Santo Tomás, conocido como el pulmón verde del Atlántico, se llenará de oxígeno carnavalero este domingo 1 de febrero con la realización de la tradicional Tarde del Folclor, una celebración que exalta la identidad y las manifestaciones culturales del Caribe atlanticense.

Este evento es organizado por la Corporación del Carnaval de Santo Tomás, en articulación con la Alcaldía de Santo Tomás, y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico.

La Tarde del Folclor, un desfile para respirar folclor, tradición y alegría, será presidida por la Reina del Carnaval de Santo Tomás, Shaddia Navarro Salas; la reina embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefanny Martínez Barceló; y las reinas intermunicipales.

Su edición 2026 se desarrollará como un desfile multitudinario en el que participarán 62 grupos folclóricos, 11 disfraces colectivos y 15 disfraces individuales, provenientes de diferentes municipios del departamento, quienes pondrán a gozar a propios y visitantes en una tarde cuya consigna será respirar identidad cultural y espíritu carnavalero.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó la importancia de este evento como una plataforma fundamental para la preservación del patrimonio cultural del departamento.

“La Tarde del Folclor en Santo Tomás es una expresión viva de nuestra identidad como territorio. Desde la Gobernación del Atlántico seguimos comprometidos con la preservación y salvaguardia de las tradiciones que nos representan, porque el folclor es memoria, es historia y es un legado cultural que debemos proyectar al mundo y proteger para las futuras generaciones”, expresó el mandatario departamental.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, resaltó el valor histórico y simbólico de esta manifestación cultural, reconociendo la constancia y el legado de sus fundadores.

“Esta celebración es un ejemplo de constancia, entrega y dedicación de sus fundadores. Figuras como Manuel Pérez Fruto y el recordado José Bolaños (Q. E. P. D.) no solo han escrito páginas fundamentales en la historia cultural de Santo Tomás, sino que han sido guardianes del legado cultural del municipio y del departamento del Atlántico. Es una manifestación viva del amor incondicional por el folclor, que enaltece nuestras raíces y fortalece la identidad cultural del departamento”, expresó Ávila.

La alcaldesa de Santo Tomás, Paula Hun Badillo, resaltó el trabajo de los organizadores, el liderazgo que ha permitido consolidar este evento a lo largo de los años y la expectativa frente al acompañamiento institucional.

“Este encuentro departamental de danza, música y tradición, es el resultado de un trabajo comprometido y sostenido de quienes creen en la cultura como motor de identidad y desarrollo. Reconocemos de manera especial la labor de la Corporación del Carnaval de Santo Tomás y de su fundador y director de la Tarde del Folclor, el periodista Manuel Pérez Fruto, cuyo liderazgo ha sido fundamental para mantener viva esta tradición que hoy convoca a todo el departamento.

Esperamos contar con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en esta importante celebración folclórica, que representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre la administración departamental y municipal en favor de nuestras expresiones culturales”, expresó la mandataria.

El fundador y director de la Tarde del Folclor, Manuel Pérez Fruto, destacó el crecimiento y la relevancia de este evento para el departamento, así como la calidad de los grupos participantes y el respaldo institucional.

“La Tarde del Folclor se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de nuestras fiestas. Este año tendremos la participación de 62 grupos folclóricos y una amplia muestra de disfraces colectivos e individuales que representan la riqueza cultural de los municipios del Atlántico. Para nosotros es motivo de orgullo contar con el respaldo institucional que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo y salvaguardando el folclor como patrimonio vivo de nuestro territorio”, señaló Pérez Fruto.

Homenaje póstumo a Edinson Charris

En el marco de esta jornada cultural, se rendirá un homenaje póstumo a uno de los grandes referentes del carnaval tomasino, Edinson Charris Carrillo, conocido como ‘El Mono Charris’.

“Este personaje se vinculó, junto con un grupo de jóvenes, cuatro años después de que el periodista y escritor José Bolaño de la Hoz diera la idea del carnaval intermunicipal en el año de 1976, pero que se cristalizó un año después, en 1977, cuando nace el reinado intermunicipal con la participación de cinco reinas de los municipios de Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera, siendo la ganadora Betty Egea Quant, de Palmar de Varela”, recordó Manuel Pérez Fruto.

Agregó que ‘El Mono Charris’ fue una de las personas que durante 20 años dedicó su trabajo por y para el Carnaval tomasino, una labor loable que este año es reconocida por la Corporación del Carnaval de Santo Tomás y la Alcaldía de Santo Tomás, liderada por la alcaldesa Paula Hun Badillo, quienes se unieron para rendirle un merecido homenaje póstumo, honrando su memoria y legado para las futuras generaciones.

Sobre este reconocimiento, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa resaltó el valor de quienes han construido la historia del Carnaval en los municipios. “Homenajear a quienes entregaron su vida al fortalecimiento de nuestras fiestas es un acto de justicia cultural. El legado de Edinson Charris Carrillo representa el amor por nuestras raíces y el compromiso con la tradición que hoy seguimos defendiendo desde el departamento del Atlántico”.

La alcaldesa Paula Hun Badillo reiteró el reconocimiento al trabajo organizativo y a la memoria cultural del municipio. “Este homenaje también es posible gracias al esfuerzo de los organizadores, que han sabido honrar la historia y el legado de nuestro Carnaval. Bajo la orientación de Manuel Pérez Fruto, Santo Tomás continúa fortaleciendo sus fiestas como un espacio de encuentro, identidad y orgullo colectivo”, señaló.

Programación

De acuerdo con los organizadores, el recorrido del desfile folclórico iniciará a partir de las 2:00 p. m., partiendo del sitio donde funciona la Cruzada Social, en el barrio La Florida. El desfile llegará hasta el sector La Argentina, doblará a la izquierda para tomar la calle 6, La Granada, continuará hasta la carrera 11, a la altura del estadero de Chichí, doblará nuevamente a la izquierda hasta la calle 7, La Independencia, continuará por la carrera 13, y finalizará en la Plaza Principal.

La elección y coronación de la Reina Popular se realizará a partir de las 8:00 p. m., en la Plaza Principal, y contará con la participación de las candidatas María Alexandra Rúa García, del barrio Villa Clerentina; María Lucía Romero Suárez, del barrio Buena Esperanza; y Danna Michel Ocampo, del barrio Villa Ledy.

El cierre de esta gran noche folclórica y carnestolenda estará lleno de sorpresas para todos los asistentes que llegarán desde distintos rincones del Atlántico a la Plaza Principal de Santo Tomás, para vivir una jornada inolvidable en la que la música, la danza y el espíritu festivo serán los protagonistas.

Como parte de la organización del evento, las autoridades competentes, en articulación con la Alcaldía, dispusieron un plan de contingencia para la seguridad de los asistentes.

