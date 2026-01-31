El teatro en Barranquilla está de luto. En la noche de este viernes 30 de enero se conoció la noticia del fallecimiento de Manuel Sánchez, uno de los grandes defensores del arte escénica de Barranquilla y fundador de ‘Luneta 50′.

El amor por el arte y el teatro de Manuel empezó desde muy niño, a los 14 años, en el colegio, donde perteneció al grupo de teatro hasta que se graduó de bachiller normalista de la Fundación Alexander Von Humboldt.

Luego de estudiar Psicología en Bogotá, regresó a Barranquilla y fundó junto Lucho Henao el grupo ‘Arroz con mando’.

Después, creó ‘la Sala’, que posteriormente se llamó ‘Luneta 51′ y que luego de una mudanza pasó a ser ‘Luneta 50′, fundación que ya cuenta con más de 25 años.

Son varios personajes y amigos los que se han pronunciado en redes sociales lamentando la muerte de Manuel Sánchez.

“Hasta siempre, viejo Mañe. Hoy el silencio pesa distinto. Manuel Sánchez alzó vuelo hacia el infinito; Mañe, hermano y amigo, cómplice fiel de sueños y andanzas. Quedan tus huellas en la palabra, en la risa que fue brújula y en la utopía hecha camino”, publicó Lisandro Polo.