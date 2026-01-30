Para los reyes del Carnaval hay un momento que se sueña más que cualquier otro. Es la noche en la que, frente a la gente, reciben la corona y sienten que la fiesta ya es de verdad.

Ese ambiente ya se vive este viernes, cuando enero se despide y el Carnaval del bordillo entra en la previa de una de sus noches más esperadas. Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón cuentan las horas para su gran coronación, esa que los pondrá oficialmente al frente de la fiesta bordillera.

La cita es este sábado 31 de enero en la Plaza de la Paz, que se prepara para recibirlos con música, luces y un espectáculo pensado para que la gente goce de principio a fin.

A Sharon Hurtado Esquiaqui se le nota la felicidad en la voz. No es para menos. La reina del Carnaval vive horas decisivas, las que había soñado desde hace tiempo.

“Estoy feliz porque desde hace seis meses asumí esto y hasta ahora me las creo. Pedí que no me mostraran la corona antes para que la reacción fuera genuina, real”.

Y llegó el momento que todos esperaban. Bajo el nombre Susurro del Alba, la joya que llevará la reina fue creada por la marca barranquillera de joyas personalizadas Amett.

Representa ese instante del Carnaval de Barranquilla, cuando la noche todavía no se ha ido del todo, el cuerpo sigue vibrando por la música y el sol empieza a asomarse sobre la ciudad. Ese momento mágico en el que la fiesta se siente más sentida.

Las gemas amarillas y en tono champaña simbolizan la primera luz del amanecer tocando los techos, las ventanas y los balcones. Los verdes suaves recuerdan la brisa fresca que llega para limpiar la noche larga de baile, mientras que los azules guardan todo lo que se cantó, se bailó y se vivió.

“Es tal como lo soñé. Mañana se va a materializar todo lo que he construido en estos meses y en toda mi vida. Ya empezó el Carnaval del Bordillo así que todos vengan a gozar conmigo”.

Remolinos de nostalgia

El rey Momo no se quedó atrás. Por primera vez, también se le fue presentada la joya junto a la soberana desde el Club Bodytech del Centro Comercial Viva.

Por su parte, el rey momo Luis Mauricio Aragón lucirá un tocado llamado Remolinos de Nostalgia, una pieza creada por la diseñadora Valeria Concha Torres. Más que un adorno, es un símbolo que habla de la memoria, de la historia y del camino que ha recorrido el Rey del Carnaval.

El tocado representa esos recuerdos que siempre vuelven, que giran como remolinos y que ayudan a entender el presente.

El diseño está inspirado en el sombrero tartarita, un accesorio clásico usado antiguamente por caballeros y figuras importantes. En el Carnaval, este tipo de sombrero transmite elegancia, respeto y autoridad festiva.

Tiene una copa recta y un ala redonda, y está completamente forrado en una tela blanca con un brillo suave, que recuerda al marfil antiguo y a los pergaminos de antaño. Los detalles fueron hechos a mano, con broches, cristales, mostacillas y bordados que forman delicados remolinos sobre toda la pieza.