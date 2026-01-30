La reconocida actriz y comediante Catherine O’Hara, célebre por sus papeles en películas como Home Alone (Mi pobre angelito) y por su trabajo en la serie Schitt’s Creek, falleció este viernes a los 71 años en su hogar en Los Ángeles tras una breve enfermedad, informaron medios estadounidenses y su agencia de representación.

La noticia causa consternación en el mundo del entretenimiento. O’Hara, una figura ampliamente respetada por su versatilidad cómica y su impacto cultural, dejó una carrera de más de cinco décadas que abarcó cine, televisión, comedia y escritura.

Una carrera inolvidable

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine O’Hara comenzó su trayectoria artística en la década de 1970 como parte del grupo de comedia e improvisación Second City en Toronto, lo que la llevó a formar parte del influyente programa de sketches SCTV en 1976.

Su carrera cinematográfica incluye numerosos títulos que marcaron épocas:

Interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992), personajes que se convirtieron en parte del imaginario colectivo navideño.

Trabajó con el director Tim Burton en Beetlejuice (1988) y su secuela Beetlejuice, Beetlejuice (2024).

Fue protagonista de comedias de culto dirigidas por Christopher Guest, como Best in Show y A Mighty Wind, destacándose por su habilidad para la improvisación.

Su papel como Moira Rose en la serie Schitt’s Creek (2015–2020) la consolidó como icono televisivo y le valió un Premio Emmy a la Mejor Actriz en una Comedia en 2020, además de un Globo de Oro en 2021.

Más recientemente, O’Hara tuvo participación en la serie The Studio de Apple TV+, lo que le mereció otra nominación a los Globos de Oro, así como roles en producciones como The Last of Us (HBO) y diversas películas animadas donde prestó su voz.

Legado y reconocimiento

A lo largo de su carrera, O’Hara recibió múltiples reconocimientos por su trabajo en comedia y actuación. Su influencia se extiende más allá de los premios, marcando a generaciones de público con personajes entrañables y actuaciones que combinaban humor, humanidad y complejidad interpretativa.

Su versatilidad la llevó a destacar tanto en roles cómicos como dramáticos, y su presencia en proyectos tan variados como sketches televisivos, comedias cinematográficas y series de culto deja un legado difícil de igualar.

Desde el anuncio de su fallecimiento, numerosas figuras del cine y la televisión han lamentado su partida, destacando no solo su trabajo profesional sino también su impacto personal en colegas y fans. En redes sociales, admiradores han compartido recuerdos de escenas clásicas, especialmente de Home Alone, donde su química con Macaulay Culkin como la madre de Kevin permanece imborrable.

Aunque aún no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte, su legado artístico continúa vivo en cada una de sus interpretaciones, que siguen siendo celebradas por el público alrededor del mundo.