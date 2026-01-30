Google ha estado en el foco mediático los últimos días debido a las múltiples quejas relacionadas con la IA de su buscador, ya que las plataformas web consideran que están restando impacto a su trabajo al reducir considerablemente las visitas.

Leer más: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

La compañía, tras defender su postura de dichas acusaciones, ha revelado un cambio de rumbo: ahora, permitirá pasar de AI Overviews a una conversación con el Modo IA con preguntas de seguimiento.

El objetivo de Google es que los usuarios no sientan que hacen “click” entre opciones y enlaces, sino que “charlan” mientras buscan contenido e información. Es decir, este gran cambio de visión está pensado exclusivamente en el usuario, para que no pierda el ‘hilo’, ya que el contexto se mantendrá guardado y habrá un flujo único entre resumen rápido y charla larga.

Ver también: Laura Sarabia pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro tras sus acusaciones sobre designación de interventores de EPS

Asimismo, Google anunció que Gemini 3 pasará a ser el modelo por defecto en AI Overviews en cualquier parte del mundo. Con esto, no solo mejoran las respuestas en la propia página, sino que la compañía asegura que podrán ofrecer resultados directos a preguntas simples.

Además, destaca que las tareas complejas necesitan de exploración, más preguntas y comparaciones, por lo que su nueva función permitirá hacerlo sin reiniciar cada búsqueda.