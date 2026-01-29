La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, activó acciones legales tras los señalamientos que le hizo el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta injerencia en la designación de interventores de las EPS que fueron sometidas a control estatal.

Por medio de su defensa, encabezada por la abogada Lina Sandoval Echavarría, la funcionaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación la preservación y análisis de registros de videovigilancia en zonas cercanas al despacho presidencial, con el propósito de establecer cómo se adelantaron las gestiones relacionadas con las hojas de vida de los funcionarios cuestionados.

El requerimiento fue dirigido tanto a la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como a la Unidad de Violencia de Género del ente acusador.

En el escrito se pide que se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para asegurar las grabaciones correspondientes al 30 de octubre de 2024, fecha en la que, según la defensa, ingresaron varios altos funcionarios a la Casa de Nariño para rendir explicaciones sobre el origen de los perfiles propuestos para las intervenciones en el sistema de salud.

Además del resguardo del material audiovisual, Sarabia solicitó que el mandatario entregue una declaración formal bajo juramento sobre las afirmaciones realizadas en su contra.

“Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente @petrogustav y su Ministro de Salud lo saben", señaló Sarabia.

Las gestiones se producen luego de que el presidente Petro, en una alocución desde la sede del Ejecutivo, mencionara a la embajadora en el marco de la controversia por la selección de interventores en varias entidades promotoras de salud, un episodio que ahora pasa a la órbita de las autoridades judiciales para su verificación.

“Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Usted (Luis Carlos Leal) se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse,pero dijeron que era yo (Laura),y se tiraron la intervención y se tiraron la reforma a la salud”, manifestó el mandatario.