Un fallo anticipado dictará el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la demanda que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en Reino Unido. Dicha demanda fue admitida el 4 de diciembre de 2025.

Ante esto, el Tribunal deberá determinar si el Decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025 por el cual se nombró a Laura Sarabia en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se ajusta a la legalidad.

Además, si la actual funcionaria cumplía con los requisitos para posesionarse en el mencionado cargo, al que llegó luego de haber estado al frente del Dapre y de la Cancillería.

Sobre la “sentencia anticipada”, el magistrado ponente argumentó que se toma esta decisión al ser el “único expediente vigente relacionado con la nulidad del decreto” mediante el cual se realizó el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora.

Detalles de la demanda

Según la acción judicial, el decreto que oficializó su nombramiento habría incumplido las normas que regulan el acceso a cargos dentro del servicio exterior colombiano, al no demostrarse plenamente condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia profesional necesarias para representar al país ante otro Estado.

Entre los principales señalamientos de la demanda se menciona que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”, lo que, según el demandante, podría limitar su desempeño en funciones donde la comunicación efectiva es clave.

Además, se cuestiona que la embajadora no acreditó un título de posgrado, un requisito que la normativa de la carrera diplomática establece como mínimo para cargos de alto nivel.

También se señala que, aunque Sarabia fue ministra de Relaciones Exteriores, no tendría la experiencia específica en relaciones internacionales necesaria para asumir la representación del país en una misión diplomática de esta relevancia.