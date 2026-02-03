Tras presentar sus cartas creenciales ante el rey Carlos III, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, dio detalles de cómo fue la ceremonia y las palabras que intercambió con el monarca.

“Fue un honor para mí poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región y en el mundo entero. Quedo muy contento y recuerda nuestro país, recuerda Cartagena, recuerda su visita a Chiribiquete”, señaló la diplomática.

Asimismo, la diplomática informó que el rey Carlos III está “muy animado de poder visitar” Colombia en una próxima ocasión. Sarabia expresó que le llevó al monarca artesanías colombianas del Pacífico, un sombrero wayuu, "que fue hecho en la Guajira y sobre todo un libro que recoge toda la biodiversidad de nuestro país, el que ha sido un líder ambiental muy reconocido en todo el mundo".

Cabe recordar que el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido está en la mira del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en enero pasado admitió para estudio una demanda que alega que dicha designación podría no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático.

Según la acción judicial, el decreto que oficializó su nombramiento habría incumplido las normas que regulan el acceso a cargos dentro del servicio exterior colombiano, al no demostrarse plenamente condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia profesional necesarias para representar al país ante otro Estado.

Su entrega de credenciales también se da en un momento de tensión con el presidente Gustavo Petro, quien señaló a Sarabia de irregularidades en procesos de contratación.

Fue el mismo Petro, quien anteriormente contaba con Sarabia a tan solo unos pasos de su oficina, en el tercer piso de la Casa de Nariño, quien en los últimos días le soltó la mano a la embajadora de Colombia en Reino Unido. La relación, que se había visto deteriorada en los últimos meses, tocó fondo luego de que el mandatario la sacara de la Cancillería por discrepancias en el contrato de pasaportes que ha estado en manos de Thomas Greg& Sons.

El nuevo conflicto se originó tras unas declaraciones de Petro las que acusó a Sarabia de un comportamiento irregular en el manejo de las hojas de vida de los interventores que presuntamente participaron en el desvío de recursos de la salud. El regaño fue directamente contra Luis Carlos Leal, en ese momento superintendente de Salud.

“Por política no se mete ni un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y se tiró como un año la intervención y la reforma de la salud. Y esos interventores fueron fue hacer business (negocios)”, reclamó Petro.