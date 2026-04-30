El Día de la Madre en Colombia se conmemorará el próximo domingo 10 de mayo, siguiendo la tradición de celebrarse el segundo domingo del mes. Esta fecha quedó establecida en el país desde la Ley 28 de 1925, con el propósito de homenajear a las madres y mantener una costumbre con trasfondo histórico y religioso.

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De acuerdo con la normativa vigente desde 1925, específicamente la Ley 28 en su artículo 4, la celebración se fija cada año para el segundo domingo de mayo, razón por la cual no siempre cae en el mismo día del calendario.

En el caso de Norte de Santander, la conmemoración se realiza en una fecha distinta: el último domingo de mayo. Según reportes de Canal Tro, este cambio responde a una decisión histórica vinculada al terremoto ocurrido en Cúcuta el 8 de mayo de 1875, con el fin de evitar que la celebración coincida con la memoria de esa tragedia.

En cuanto a los orígenes de esta celebración, distintas investigaciones señalan que existen antecedentes en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma. Según National Geographic, no se trata de una festividad moderna, sino de una tradición con raíces en homenajes a la maternidad.

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Asimismo, en la antigua Grecia se realizaban festivales en honor a Rea, figura asociada a la fertilidad y la maternidad, especialmente durante el inicio de la primavera. En Roma, por su parte, también se llevaban a cabo rituales dedicados a Cibeles, vinculada con la tierra y la fertilidad.

Con la expansión del cristianismo, estas celebraciones fueron adquiriendo un nuevo significado ligado a la Virgen María. Durante un periodo, en varios países se relacionó el Día de la Madre con el 8 de diciembre, fecha de la Inmaculada Concepción.

Finalmente, más adelante, la fecha terminó consolidándose en el segundo domingo de mayo. También se asocia con las apariciones de la Virgen a tres niños en Portugal el 13 de mayo de 1917, acontecimiento que influyó en la elección de este mes para la celebración en distintos países, incluida Colombia.

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