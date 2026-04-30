Entre tantas críticas, comentarios y expresiones por su infantil expulsión en el partido que Junior perdió 2-0 ante Sporting Cristal, salió alguien en defensa de Jermein Peña.

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El exjugador y entrenador Roberto Peñaloza no le quitó responsabilidad al samario por su acción, con la cual el equipo terminó jugando con uno menos, pero afirmó que hay que ver más allá para atacar el problema verdadero.

“Yo no estoy de acuerdo (con las fuertes críticas), yo sé que él se equivocó y se ha venido equivocando. Yo tuve un caso como entrenador, que era Gabriel Fuentes. En la B lo expulsaban más que con Junior. Nosotros le hacíamos trabajos con el psicólogo, de respiración, de atención, de concentración, de todo ese tipo de cosas que se tienen que tener en cuenta para este tipo de casos”, señaló en una entrevista con el programa ‘En La Jugada, de EL HERALDO’.

“Yo no sé si en el Unión Magdalena donde él se formó, o en Junior, le pudieron haber atacado ese comportamiento que él tiene, porque es algo marcado. Ya señalar que lo hace adrede, por apuesta, por maldad, no está bien, que tiene que tener una consecuencia, claro. Pero también tiene que tener refuerzos positivos. Mucha gente también lo señaló que era un loco y que el entrenador era más loco porque lo colocaba a jugar. Díganme si antes del partido ante Cerro Porteño alguien tenía en mente que no jugara Peña”, complementó.

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El exdefensor, campeón en 2004 con ‘el Tiburón’, destacó que, para él, el zaguero es el mejor defensor que tiene el club actualmente.

“Para mí es el mejor central que tiene Junior. Tiene buen juego aéreo, es fuerte. Que se está equivocando en el comportamiento, claro, tiene que autoevaluarse. Estoy seguro y convencido que él, por su deseo de hacer las cosas bien, por querer buscar el gol, se está pasando de revoluciones y eso le está pasando factura. No me parece todo lo que han hablado, hay que pensar en el ser humano. El club también tiene que buscar la forma de ayudarlo a él, porque es un activo, ya lo compró. Sino no lo hubieran comprado, porque para eso se hacen estudios. Un profesional tiene que hacerle un test y ayudarlo, porque buen central sí es”, destacó.

Eso sí, el hoy en día panelista del programa Desde el Punto Penal, de Telecaribe, manifestó que el central tiene que asumir su responsabilidad.

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“Jermein tiene que aceptar que se está equivocando y después buscar ayudar. Si no se la brinda el club tiene que hacerlo a nivel personal. Lo más importante es que uno acepte su culpa y trabajar en eso. El equipo no pierde por Peña, que si influye, claro que sí. En otros partidos tampoco ha encontrado las soluciones en el banco”, apuntó.

“Yo no soy psicólogo. Me imagino que debe haber un profesional que haga un test y uno poder determinar cuáles son los comportamientos que le están pasando factura al hombre. Su entorno tiene que ayudarlo, su empresario, porque para eso sirven. Buscarle una persona idónea que lo oriente, que lo guíe. El que tiene que aceptarlo es él. Si tienes un comportamiento y no lo aceptas no vas a poder curarlo”, agregó.

Del mismo modo, el exdefensor, de 46 años, dejó en claro que él prefiere “aguantar” y buscar solución para el comportamiento del futbolista.

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“Yo prefiero aguantar, que empujar. A Jermein hay que aguantarlo un poco. Hay que mirar bien, desde un punto de vista profesional, cómo podemos orientarlo y él mismo qué tiene que hacer. Si él necesita jugar, y el entrenador lo necesita, pues que juegue, porque el técnico no se puede perjudicar él mismo. Hay que tener un poco de empatía con el jugador, con el ser humano, porque nadie está extenso a equivocarse”, comentó.

“Infortunadamente perdió el equipo, pero si hubiéramos perdido u empatado, no le estaríamos dando tanto bombo al tema de Peña. Si en el momento se determina por el club y para el entrenador que lo mejor es que pare, está bien. Pero tiene que ser evaluado por un profesional. Pero si a los cuatro partidos no atacan esas debilidades seguramente vuelva y pase”, añadió.

Por último, Roberto Peñaloza explicó que Junior no perdió por el hombre menos.

“La imagen que al final queda del equipo a nivel internacional también queda muy mala. Cuando sale Canchimbo pone a Paiva y Muriel juega de extremo. Hay cosas que no se están haciendo bien en el equipo. Y lo que hizo Silveira tampoco estuvo bien, eso no se hace, porque yo no puedo señalar, porque al final si ganamos lo hacemos todos y si perdemos lo hacemos todos”, concluyó.