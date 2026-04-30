En un plazo de 30 días, Barranquilla sumará una nueva atracción para el disfrute de las familias en el Gran Malecón. Así lo anunció el alcalde Alejandro Char, quien confirmó que el Carrusel del Río estaría listo para abrir al público próximamente.

“El Carrusel del Río estará en el Malecón. Este carrusel tiene una capacidad hasta para 68 personas. Entre la subida, el disfrute y la bajada pueden ser 14 o 15 minutos. Cerca de 270 niños por hora pueden disfrutar de esta preciosa amenidad”, explicó el mandatario.

El nuevo espacio, que acompañará a la ya existente Luna del Río contará con dos pisos, música, color e iluminación, además de una característica novedosa: podrá girar en sentido contrario, lo que promete una experiencia diferente para los visitantes.

El alcalde destacó que ya se completó la alimentación eléctrica y que el espacio está listo, por lo que solo restan detalles para su apertura.

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La atracción contará con una rueda de 16 metros, altura de 15,2 metros, diámetro de giro de 12 metros y sistema de rotación bidireccional, características que permitirán una experiencia dinámica y segura para visitantes de todas las edades.

Además, su estructura será construida, a un costado de la Luna del Río, en acero galvanizado en caliente con pintura epóxica anticorrosiva, garantizando durabilidad y resistencia.

El carrusel también incluirá figuras en fibra de vidrio en tamaños grande, mediano y pequeño, diseñadas para atender tanto a niños como a adultos.

Cabe destacar que el anuncio se realizó en el marco del Mes de la Niñez, presentando el carrusel como una apuesta para seguir creando espacios de recreación infantil.

“Damos esta buena noticia para todos los niños de Barranquilla y de todo el mundo”, anotó Char.

El Carrusel del Río promete ofrecer momentos llenos de magia y experiencias memorables para las familias. Con esta nueva atracción, el Gran Malecón continúa fortaleciéndose como un punto clave para el turismo y el esparcimiento en la ciudad.

“El Gran Malecón está a otro nivel”, concluyó el alcalde, invitando a la ciudadanía a esperar la pronta apertura de este nuevo ícono para Barranquilla.

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La comunidad

El Gran Malecón sigue posicionándose como uno de los lugares preferidos de propios y visitantes. La ciudadana Elena Castrillo indicó que ya tuvo la oportunidad de subirse a la Luna del Río, una experiencia que, según afirmó, se quedará grabada en su corazón y que no ve la hora en poder llevar a sus hermanitas a que disfruten de la nueva atracción del lugar.

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“Sin lugar a dudas, nuestro Malecón es cada vez más atractivo y maravilloso. Con el nuevo carrusel estaremos a la altura de grandes ciudades que piensan en planes para toda la familia”, sostuvo Castillo.

De igual manera, la mujer resaltó que el Gran Malecón se ha convertido en un lugar sin distinción de clase social o religión. “Acá no importa si tienes plata o no. Todos podemos disfrutar de experiencias. Acá todos tenemos un lugar y todos queremos disfrutar de estos juegos”.

Por su parte, el barranquillero Carlos Trujillo mencionó que todos los días hace ejercicio en el Gran Malecón por lo que ha tenido la oportunidad de ver el impacto que ha tenido cada atracción o nuevo espacio que se inaugura.

“Es un lugar de completo éxito. Acá todo funciona y es bonito que todos tengan un espacio. Ahora el turno es para los más pequeños y por las especificaciones que han dicho que tendrá este lugar, será espectacular traer a mis hijos y verlos disfrutar de todo esto”, Trujillo.

Otros visitantes del Gran Malecón destacan que el Carrusel del Río será un impulso más para seguir atrayendo turistas nacionales e internacionales a estar de cara a las aguas del Magdalena.

“Los niños acá son los protagonistas. Sin duda, la ciudad de Barranquilla necesita seguir creando espacios de sano esparcimiento para volver a unir a nuestros niños y jóvenes”, recalcaron otros visitantes.