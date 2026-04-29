Luego de que el Juzgado Octavo de Familia Oral de Barranquilla admitiera una acción de tutela presentada por Corina Centeno Vallejos —quien es miembro de la iglesia Vida Abundante— contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la empresa Promociones y Construcciones del Caribe en medio del enfrentamiento jurídico por el predio de Titos Bolos, el despacho le ordenó a la SAE suspender inmediatamente cualquier acción de restitución de estos locales.

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En detalle, se trata de una medida provisional que les obliga a frenar cualquier actuación de recuperación o toma de posesión del inmueble, ubicado en la Carrera 51b #94-110, hasta que tome una decisión de fondo dentro de la acción de tutela.

Al admitir la tutela, el juzgado ordenó notificar a las entidades demandadas para que respondan en un plazo de 48 horas. Indicaron que en ese tiempo deben explicar su versión de los hechos y ejercer su derecho de defensa.

Asimismo, se vinculó al representante de la Iglesia Cristiana Vida Abundante de Barranquilla, Jorge Freile Lozano, para que participe en el proceso y dé su respuesta en el mismo término.

Igualmente, se le pidió a la demandante (Corina Centeno Vallejos) que explique por qué quiere vincular a otras entidades, con el fin de decidir si deben ser incluidas en el proceso .

Finalmente, el juzgado advirtió que si las entidades no responden dentro del plazo, se podrían considerar como ciertos los hechos que afirma la persona que presentó la tutela.

“Esto demuestra que la misma administración de justicia, la judicatura en sede constitucional, está entendiendo que, efectivamente, en el desarrollo de esa venta pueden estar ocurriendo hechos que vulneran la Constitución y derechos fundamentales. Entonces, esto es, por lo menos, un aviso por parte de los jueces constitucionales de que están estudiando la situación”, expresó a EL HERALDO Fernando Rodríguez Bernier, abogado de la iglesia Vida Abundante.

La batalla jurídica

A finales de marzo, en Barranquilla se dio a conocer la subasta del inmueble conocido como Titos Bolos. Esto ha generado un intenso debate jurídico frente a una presunta ocupación ilegal por parte de la iglesia Vida Abundante, la cual estaría residiendo en cuatro locales en el marco de contratos de arrendamiento que se encuentran en mora desde marzo de 2020.

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De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, el predio –administrado por Activos por Colombia– hace parte de un proceso de recuperación liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras evidenciarse incumplimientos sostenidos en contratos de arrendamiento suscritos en distintos años.

“Este inmueble pertenece a la Sociedad de Activos Especiales, pero desde hace unos años existe un contrato de arrendamiento con Promocon para cuatro locales del predio que ocupa la iglesia Vida Abundante, pero desde hace unos cinco años hay una mora en todos, algo que no fue notificado y que la convierte en una ocupación ilegal. Entonces se decidió hacer la subasta para poder liquidar este activo”, comentó el gerente de Activos por Colombia, Abraham Katime.