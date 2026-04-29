En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, y como parte del compromiso hacia la dignificación y el reconocimiento de derechos de esta población, la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Gestión Social y su enlace LGTBIQ+, exaltó la labor desempeñada por 18 mujeres trans del municipio de Soledad.

Le puede interesar: Restitución de tierras avanza en el Caribe con foco en Magdalena y Atlántico

El evento llevado a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal de Soledad, convocó a más de 35 personas pertenecientes a la lucha trans, destacándose mujeres trans quienes han impulsado la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en el área metropolitana de Barranquilla.

Activismo trans

Durante el acto, que contó con demostraciones artísticas, entregas de detalles y mercados de alimentos básicos; 15 mujeres homenajeadas recibieron una distinción especial al Liderazgo y Visibilidad Trans, cuyo reconocimiento busca dignificar sus trayectorias de vida y funciona como una forma de reparación simbólica por parte de la política municipal.

“Me siento muy agradecida con la administración de la alcaldesa, Alcira Sandoval, por la visibilidad que nos ha dado, por estas puertas que se han abierto para la comunidad. Es muy chévere llegar a espacios donde antes estábamos reprimidas; ahora llegar y sentir el respeto que merecemos porque todos somos seres humanos”, manifestó Camila Arrieta, integrante de la comunidad LGTBIQ+ en Soledad, agradeciendo la apertura de estos espacios.

Leer más: “Hay mucho que recuperar”: Gette pide respaldo a los estamentos de Uniautónoma

Asimismo, la administración municipal sostuvo una postura de cero tolerancia frente a cualquier tipo de exclusión basada en la identidad o expresión de género.

Edward Orozco, enlace de este sector poblacional adscrito a la Secretaría de Gestión Social, resaltó el carácter histórico de estas acciones.

“Hemos sido el gobierno de las primeras veces; aquí estamos marcando precedentes y construyendo bases sólidas para que, en futuras agendas públicas, se continúe trabajando con orgullo y respeto por la comunidad”, aseguró Orozco.

A su vez, el funcionario confirmó avances en la consolidación de la Política Pública LGBTIQ+ del Municipio, subrayando que el reconocimiento de derechos requiere de un trabajo articulado con el fin de impulsar una realidad tangible para toda la población del departamento.

Leer más: Barranquilla se tomará el Cristo Redentor de Río de Janeiro, para promocionarse como destino turístico