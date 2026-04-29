La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelanta, ante el Ministerio de Transporte, el trámite para extender la suspensión del cobro en el peaje Papiros, una medida que podría prolongarse hasta por 12 meses tras culminar el plazo actual, el próximo 12 de mayo. Sin embargo, la comunidad de Puerto Colombia aseguró que persiste la incertidumbre, ya que hasta el momento no existe una decisión clara sobre el futuro definitivo de la caseta.

Actualmente, está vigente la resolución que prorrogó por seis meses, contados desde el 12 de noviembre de 2025, la suspensión del cobro de las tarifas correspondientes a las categorías 1 y 2 en la caseta ubicada en la Vía al Mar.

La comunidad

William Álvarez, integrante del comité No Más Peaje, manifestó la preocupación existente entre los habitantes de la zona por la falta de comunicación entre las autoridades y la comunidad.

“Estamos preocupados porque se acerca la fecha en la que termina la prórroga del no cobro para las categorías 1 y 2; ni la ANI ni el Ministerio de Transporte han tenido diálogo alguno con este comité. La comunidad pregunta constantemente hasta cuándo se le dará solución a este problema”, afirmó.

Añadió que los residentes esperan una reunión urgente con las entidades nacionales para definir el futuro del peaje y reiteró que el objetivo de la comunidad es el retiro total de la caseta en el corredor entre Puerto Colombia y Barranquilla.

Por su parte, Rosembert Cueto, habitante de Puerto Colombia, cuestionó el manejo que se le ha dado al tema y advirtió sobre el malestar ciudadano ante la falta de respuestas concretas.

Señaló que, a través de redes sociales, continúan insistiendo ante el Ministerio de Transporte y la ANI para que se cumplan los compromisos adquiridos con la comunidad porteña.

Cueto recordó, además, los episodios de tensión registrados durante la última protesta en la caseta Papiros y expresó su preocupación por una eventual nueva movilización: “Ojalá no tengamos que llegar a una siguiente toma, porque ya se vivieron momentos difíciles y no sabemos qué pueda pasar”.

A la expectativa

La Gobernación del Atlántico afirmó que se mantiene a la expectativa frente a la decisión que adoptará la ANI sobre la reactivación o no del cobro en la caseta de peaje de Papiros.

“Es importante recordar que el próximo 12 de mayo se cumple el plazo establecido para la suspensión vigente y, hasta el momento, la administración departamental no ha recibido comunicación oficial que confirme si el cobro será reactivado o si, por el contrario, se extenderá la medida de suspensión”, indicó.

Por su parte, desde la Alcaldía del municipio de Puerto Colombia se indicó que a la fecha no han sido notificados de algún cambio o ajuste de la resolución por medio de la cual se prorrogó en un término de 6 meses la suspensión del cobro.