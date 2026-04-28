Abriendo camino hacia una obra estratégica que pretende agilizar la movilidad y además de valorizar sectores históricamente “encajonados” al norte de Barranquilla, avanzan los trabajos de prolongación de la calle 84 hasta su conexión con el Gran Malecón.

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Al saldar una deuda social con los habitantes de la zona, el proyecto contempla la intervención de un tramo aproximado de 1.79 kilómetros, incluyendo la extensión de la calle 84 (desde la carrera 74), la canalización de la carrera 75B entre calles 86 y 82, así como la ampliación de la Vía 40 entre las calles 82 y 85.

“Con las obras que conectan la calle 84 con la Vía 40 y el Gran Malecón, seguimos construyendo una ciudad pensada para hacerle la vida más fácil a nuestra gente. Cada avance se traduce en una movilidad más ágil, en menos tiempo en el camino a casa o al trabajo, y en una Barranquilla que avanza para que todos la disfrutemos mejor ”, expresó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

Durante una jornada de inspección, el mandatario distrital enfatizó que la intervención no solo es vial, sino ambiental y sanitaria, al renovarse la nueva vía sobre un arroyo que actualmente genera basuras y malos olores.

“El impacto es muy importante porque este es un arroyo que lo que deja son basuras y malos olores. Si lo estamos haciendo en todos lados, tenemos que hacerlo aquí. Era una deuda que teníamos con el sector. Esto van a ser cuatro carriles, muchas zonas verdes, buena iluminación, mucha seguridad, cámaras, muchas zonas peatonales y darle vida a este sector, a estos barrios que han tenido muchos años encajonados. Aquí no hay tráfico, aquí no entra nadie, solo el que vive aquí. Ya estamos trabajando, le he pedido disculpas a la gente por los años”, señaló el alcalde Char.

A su vez, destacó que la obra traerá consigo seguridad, zonas verdes, iluminación y cámaras, sacando del aislamiento a barrios que por años no tuvieron flujo vehicular.

“Vamos a tener tres frentes de obra, para acelerarla rápidamente. Esta es la continuación de la calle 84 que va a estar encima de este arroyo y va a llegar hasta el Malecón. Yo diría que esta va a ser de las vías más importantes que van a comunicar toda Barranquilla con el Malecón. Nada más y nada menos que la calle 84, que a su vez es la misma calle 82 ”, puntualizó.

Frentes de modernización vial

Con el fin de acelerar la entrega del proyecto, la alcaldía de Barranquilla ha dispuesto tres frentes de obra activos que reportan avances significativos iniciando con la prolongación Calle 84, en el sector de la calle 82 (entre carreras 76 y 77).

Allí se han excavado 1.200 metros cúbicos de material y actualmente la construcción del canal registra 82 metros lineales de zapata y muros, incluyendo armado de acero y fundición. Esta vía contará con cuatro carriles (doble sentido).

Por otro lado, se encuentra la ampliación vía 40 sobre la acera sur, entre calles 83 y 85, se han fundido los primeros 80 metros lineales. Este importante corredor pasará de 4 a 6 carriles entre las calles 82 y 85, optimizando la fluidez del tráfico pesado y particular.

Finalmente, el eje de urbanismo e inclusión al proyecto contará con andenes incluyentes con señalización táctil y rampas, modernización de alumbrado público con tecnología LED, adecuación de zonas verdes y mobiliario urbano para la integración armónica con el Gran Malecón.

La intervención también incluye un componente técnico robusto caracterizado por la subterranización de redes de telecomunicaciones y eléctricas de baja tensión. Asimismo, se realizará la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en los puntos donde sea estrictamente necesario, garantizando la durabilidad de la nueva infraestructura.

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