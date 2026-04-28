Tras completar una fase de entregas del programa ‘Mi Casa Bacana’ en el municipio de Tubará, la Gobernación del Atlántico completó la convocatoria en Campo de la Cruz, donde identificó los hogares que transformarán sus pisos, baños y cocinas en espacios de dignidad.

En lo que va de esta administración, se han finalizado trabajos de mejoramiento de vivienda en 2.400 hogares con inversión de $40.800 millones, que benefician a más de 12.000 atlanticenses. Este programa es una de las herramientas que permitieron al Atlántico reducir su Índice de pobreza multidimensional (IPM) del 9,5 % al 8,2 % en el último año, según el reporte del Dane.

Lea también: “La gente nos pidió una fachada que respire juniorismo”: Char sobre la nueva cara del estadio Metropolitano

Al mejorar las condiciones de habitabilidad, la administración departamental reduce la vulnerabilidad de las familias. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, siempre destaca este programa como el corazón de su política social.

“Indudablemente, le estamos mejorando la salud y el futuro a las familia, y en consecuencia a niños y adultos mayores. En Campo de la Cruz, ayudaremos a que el desarrollo llegue a las casas de los beneficiados. Queremos un departamento donde todos vivan en un hogar digno”, dijo el mandatario departamental.

Para las mujeres de Campo de la Cruz, la convocatoria representa un renacer para sus familias que sueñan con baldosas y cocinas más modernas. María Vizcaíno, habitante del municipio, describe estas emociones. “Me imagino esa cocina empotrada, lavando mi loza, trapeando la baldosa. Mi vida cambiaría de uno a diez porque habrá menos polvo; mis pisos hoy están rajados, pero con Mi Casa Bacana, todo se va a ver hermoso”.

Lea también: Malecón de Magangué se proyecta como destino de turístico fluvial tras llegada de ‘AmaWaterways’

El programa mantiene un enfoque diferencial y humano. Carmen Martínez, quien vive con una discapacidad motriz, y Nellys Pallares, víctima del conflicto armado, ven en esta convocatoria la oportunidad de tener, por primera vez, una vivienda adaptada a sus necesidades.

“Con el favor de Dios, la gobernación me va a dar esa ayuda para sentirme contenta. Mejor dicho, ahora está en mal estado, pero cuando ya la gobernación me la arregle va a quedar como nueva, va a cambiarse, todo se va a poner excelente”, expresó Martínez.

Rocío Jiménez, subsecretaria de Vivienda del Atlántico, envió un mensaje de esperanza a los camperos.

“Fuimos directamente al territorio para que la gente se acercará de manera más fácil. Queremos que los habitantes de Campo de la Cruz se beneficien de estos recursos que transformarán realidades”.

La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, celebró la llegada del programa.

“Agradecemos al gobernador por traer ‘Mi Casa Bacana’. Que las familias puedan estucar sus paredes y mejorar sus baños es un beneficio incalculable. Aquí la transformación sí se va a notar”.

Con una inversión proyectada de 170.000 millones de pesos para 10.000 mejoramientos en el cuatrienio, la Gobernación del Atlántico reafirma que con ‘Mi Casa Bacana’ el Atlántico alcanzará más justicia social.