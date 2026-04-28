Con el propósito de elevar la calidad de los servicios de salud, reduciendo así indicadores de morbimortalidad en el departamento, la Gobernación del Atlántico a través de su Secretaría de Salud, puso en marcha el Programa de Apoyo Médico Especializado a las ESE (PAMESE).

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La estrategia pretende transformar la atención en los hospitales públicos de baja complejidad mediante el acompañamiento directo de especialistas, para con médicos generales alrededor de los 22 municipios beneficiados.

La iniciativa encabezada por el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, se enfoca en fortalecer las competencias del talento humano local en áreas críticas como; pediatría, ginecología y medicina interna, interviniendo directamente en las consultas de control prenatal, crecimiento y desarrollo, además de atención de riesgos cardiovasculares.

“Este programa nace con el fin de garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo de nuestros niños, disminuir la mortalidad en niños menores de un año y mayores de cinco años, y reducir la mortalidad materno-perinatal y de riesgo cardiovascular. Esto es PAMESE, un programa para la familia y para la comunidad”, precisó Fajardo Jordán durante el inicio de las jornadas en la ESE Ceminsa, en Sabanalarga.

Enfoque integral

El programa PAMESE establece un canal de comunicación permanente entre los especialistas de la Secretaría de Salud y los médicos generales de las IPS públicas, articulado a través de tres frentes fundamentales explicados durante la jornada de la ESE Ceminsa.

Iniciando con la salud materno-perinatal a cargo de la ginecóloga Claudia Forero, adscrita a Salud Pública departamental, quien explicó que el acompañamiento permite identificar aspectos de mejora en el control prenatal para “anticiparnos al riesgo y gestionar de manera adecuada el binomio madre e hijo”. Esta visión fue respaldada por médicos generales como Carolina Mercado, quien destacó el valor de esta asistencia para una atención más segura.

Seguido de el riesgo cardiovascular y diabetes, el médico internista y diabetólogo, Alexander Álvarez, señaló que se están realizando ajustes en los esquemas terapéuticos para pacientes crónicos, para ofrecer alternativas farmacológicas que no comprometan el control metabólico del adulto mayor.

“Estamos impactando en aras de disminuir la morbimortalidad de nuestra población adulto mayor, muchos de los cuales ya presentan complicaciones como enfermedad renal o retinopatía”, precisó el médico Álvarez.

La doctora Lina Gómez, del centro de salud Porvenir, agradeció la orientación especialmente ante la escasez de ciertos medicamentos por parte de las EAPB o EPS.

En relación a la atención pediátrica, el pediatra Luis Daniel Rodríguez brindó asistencia técnica basada en la Resolución 3280 de 2018, la cual abarca la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, orientando a médicos como Jennifer Orozco de la ESE de Sabanalarga en el diagnóstico efectivo y la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.

Prevención e impacto

Por su parte, la implementación del programa ha generado tranquilidad entre los usuarios. Pacientes como Michelle Rodríguez y Jeison Oliveros, futuros padres, manifestaron su satisfacción tras recibir claridad sobre su proceso de embarazo.

“Estábamos preocupados porque no sabíamos tanto del tema... ahora estamos más calmados y tranquilos porque ya todo va en orden”, ratificaron los próximos padres.

Por su parte, Ivett Castro, paciente hipertensa, resaltó la importancia de la educación recibida para mejorar su calidad de vida.

“Cosas que no entendía, me las hizo entender; ya sé que tengo que tener más calidad de vida y buena alimentación”, reafirmó la paciente.

Finalmente, el secretario de Salud del Atlántico enfatizó que PAMESE es un soporte vital para los planes departamentales de reducción de mortalidad infantil (PRMI), de desaceleración de la mortalidad materna (PAREMM) y de control de enfermedades no transmisibles, abanderado del lema “Atlántico se cuida”, llevando medicina especializada a cada rincón de los 22 municipios del departamento.

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