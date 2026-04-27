Con un despliegue casa a casa y jornadas comunitarias, la Gobernación del Atlántico relanzó en Malambo la estrategia de vacunación contra el dengue, en el marco del Mes de la Niñez y como respuesta a la alta incidencia histórica de esta enfermedad en el municipio.

La jornada fue liderada por el gobernador Eduardo Verano, quien encabezó actividades en el barrio Villa Berta con el objetivo de ampliar la cobertura del biológico entre niños y niñas de 9 años, población priorizada dentro del programa de inmunización.

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Malambo fue catalogado por el Ministerio de Salud como “zona cero” y prioridad epidemiológica nacional, al concentrar una alta carga de casos de dengue entre 2019 y 2023. Frente a este panorama, las autoridades departamentales implementaron un cambio en el modelo de atención, pasando de la vacunación en puntos fijos a una estrategia extramural basada en la búsqueda activa en los hogares.

“La meta es cero dengue en nuestro territorio. Estamos trabajando con todo nuestro equipo de salud para hacer la jornada de vacunación más grande en la historia del departamento”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Atlántico, la población objetivo en Malambo asciende a 1.892 niños y niñas de 9 años, con una meta de cobertura entre el 70 % y el 80 %. A la fecha, cerca de 700 menores han sido inmunizados, lo que representa un avance significativo en la ejecución de la estrategia.

La vacuna aplicada, TAK-003 (Qdenga®), ha demostrado una eficacia del 80,2 % contra el dengue sintomático y del 90,4 % en la prevención de hospitalizaciones. El esquema contempla dos dosis con un intervalo de tres meses y es gratuito para la población priorizada.

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Durante la jornada, además de la vacunación contra el dengue, se ofrecieron otros servicios de salud como desparasitación, aplicación de flúor, atención médica general y entrega de kits de higiene oral, en articulación con la Segunda Jornada Nacional de Vacunación.

Familias del sector destacaron la cercanía de la estrategia. Madres y acudientes resaltaron la facilidad de acceso a los servicios y la importancia de completar los esquemas de inmunización de sus hijos, especialmente en zonas donde el acceso a centros de salud puede ser limitado.

El secretario de Salud departamental, Luis Carlos Fajardo Jordán, explicó que esta intervención no solo busca aumentar la cobertura, sino también fortalecer la educación en salud y la vigilancia epidemiológica en el territorio.

“Esta vacunación contra el dengue es una prueba piloto del Estado y, hasta el momento, hemos inmunizado a cerca de 700 niños. Esperamos seguir avanzando significativamente en la ampliación de esta cobertura”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett, destacó la articulación entre las entidades para garantizar la llegada de los equipos de salud a los distintos sectores del municipio.

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La estrategia cuenta con el apoyo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la ESE Hospital de Malambo y distintas entidades territoriales, y se proyecta como un modelo que será replicado en otros municipios del Atlántico como Baranoa, Sabanalarga, Puerto Colombia y Soledad.

Con este enfoque territorial, las autoridades buscan reducir los casos, hospitalizaciones y complicaciones asociadas al dengue, una de las principales enfermedades transmitidas por vectores en la región, y avanzar hacia una mayor protección de la niñez.

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