En el marco de una estrategia de promoción de Barranquilla como nuevo destino turístico para el Caribe y la región, la marca de la ciudad se tomará uno de las denominadas Siente Maravillas del Mundo Moderno: el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil.

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El alcalde Alejandro Char anunció a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que el Distrito se tomará este 30 de abril el monumento para mostrar “por qué es hoy la ciudad más importante del Caribe y por qué esta de moda”.

La apuesta, según la Alcaldía, pretende demostrar porque la ciudad es un “destino imperdible, donde nuestra cultura, alegría y gastronomía nos posicionan como la ciudad del momento en Colombia, en el marco de la estrategia de promoción internacional de ProColombia”.

Barranquilla, una vez más, cruza fronteras para mostrar con orgullo todo lo que es capaz de hacer.



Nuestra cultura, el talento y esa forma única de vivir llegan a una de las siete maravillas del mundo.



Algo grande está por suceder en Río de Janeiro este jueves 30 de abril.… pic.twitter.com/pMQQOYWGcG — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 29, 2026

Esta apuesta en convertirse en un referente turístico internacional pretende atraer inversión a la ciudad para seguir fortaleciendo el progreso y el tejido social de los ciudadanos, los principales beneficiarios de esta estrategia.

“Barranquilla, una vez más, cruza fronteras para mostrar con orgullo todo lo que es capaz de hacer. Nuestra cultura, el talento y esa forma única de vivir llegan a una de las siete maravillas del mundo. Algo grande está por suceder en Río de Janeiro este jueves 30 de abril”, apuntó el alcalde.

La presencia de Barranquilla en el corazón de Río de Janeiro, una ciudad con la que comparte la realización de los carnavales más imponentes del mundo, “será una invitación a conocerla por su calidez, por la amabilidad de su gente y por ser epicentro de grandes eventos culturales, empresariales y deportivos”, apuntó el Distrito en un comunicado de prensa.

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Además destacó el vinculo de la ciudad con la pasión del fútbol que se vive en ambos lugares, siendo Barranquilla sede de la próxima final de la Copa Sudamericana y aprovechando la visibilidad internacional generada por la agenda cultural y turística en Brasil, marcada por grandes eventos como el próximo concierto gratuito de la cantautora barranquillera Shakira en Río de Janeiro.