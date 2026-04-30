En el marco de lo que fue la conmemoración del Día del Niño, La Alcaldía de Santo Tomás llevó a cabo la iniciativa “Gobierno de la Niñez - donde nace el liderazgo que transforma”, una experiencia que reunió a 25 niños y niñas del municipio.

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El objetivo era acercarlos al funcionamiento de lo público y motivarlos a participar desde temprana edad en la administración de su territorio.

Durante la jornada, los participantes asumieron de manera simbólica diferentes roles de la administración municipal, compartieron con funcionarios y vivieron de cerca cómo se toman decisiones que impactan a la comunidad.

Para Camilo Acosta, Secretario de Despacho General de la Alcaldía de Santo Tomás, este tipo de iniciativas tienen un valor que va más allá del día de la actividad: “Esto es darle un lugar real a la voz de los niños. Hoy vimos cómo participan, cómo opinan y cómo entienden lo que pasa en su entorno. Ese es el punto de partida para formar ciudadanos más conscientes y comprometidos”.

En ese sentido resaltó que: “ahí es donde está el verdadero impacto, en formar niños que no solo sueñan con un mejor municipio, sino que empiezan a sentirse capaces de construirlo”, concluyó.

Desde la administración municipal se reafirma el compromiso con una visión de gobierno social que reconoce en la niñez el presente del territorio.

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Además, desde la administración municipal se aseguró que apostarle a este tipo de iniciativas es sembrar capacidades, abrir oportunidades y construir una comunidad más participativa e incluyente.