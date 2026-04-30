En los más recientes días se ha venido conociendo la situación que afecta a decenas de médicos y cientos de usuarios en Barranquilla, por cuenta de una onerosa deuda que sostiene la Clínica General del Norte con su grupo de especialistas de diferentes disciplinas.

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Según la información suministrada por diferentes fuentes a EL HERALDO, la deuda ha generado que especialistas como anestesiología, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, ortopedia, cardiología, los neumólogos y los cirujanos generales hayan tomado la determinación de cancelar las agendas de intervenciones programadas y solo atender procedimientos de urgencias vitales.

A eso hay que agregar que también hay una deuda de más de una quincena con el personal de enfermería y de varias con servicios generales.

Sin embargo, la situación sería mucho peor de lo esperado para el sector salud de la ciudad, pues serían muchas más las clínicas e IPS las que estarían sosteniendo importantes deudas con su personal.

El médico especialista Rodolfo Cano, vicepresidente del Colegio Médico del Atlántico, entidad que ha venido denunciando los incumplimientos contractuales, entregó detalles sobre cinco entidades que a la fecha sostienen deudas de tres o más meses con su personal médico.

“A la fecha, las clínicas que tienen deudas con su personal médico, o parte de él, superiores a los 90 días son las clínicas La Asunción, La Merced, Murillo y Prado”.

Esta última hace parte de la misma organización de la Clínica General del Norte, funcionando como la sede 2 de la entidad.

Además, como ya lo ha revelado este medio en el marco de la crisis en la ESE Universitaria del Atlántico, esa entidad adeuda a sus trabajadores “seis meses del 2025, aunque para este año se encuentran al día de lo corriente”.

Pago de un mes

De otro lado, durante la jornada del pasado martes 28 de abril, los administradores de la Clínica General del Norte procedieron a pagar uno de los tres meses que les adeudan a sus especialistas, lo cual había conducido a la parálisis de ciertos procedimientos programados.

El problema es con la Nueva EPS, Fomag y el resto de EPS. “En el día de ayer hicieron el pago por situación de un mes, y han prometido, pero no han hecho nada por escrito, que, probablemente, en el transcurso hasta el diez de mayo hagan otra consignación”, apuntó Rodolfo Cano a EL HERALDO.

En ese sentido, el profesional alertó que aún están en una situación sumamente complicada: “La situación es crítica porque la administración, Zentria, dice que la Nueva EPS no está haciendo los giros adecuados, y que la cartera que ellos tienen, entonces, no les permite estar haciendo los pagos, que por eso se han atrasado”.

Sin embargo, apuntó que de momento no han determinado volver a las actividades: “No, estamos en una asamblea permanente, y en el transcurso del día vamos a ver qué se decide acerca de esa situación. Pero en el día de hoy no se ha reiniciado nada”.

Se mantiene el paro

Pese a la buena noticia del pago, todavía hay escepticismo por parte de los galenos que no retomarán la agenda de trabajo.

Uno de ellos, que pidió mantener la reserva de su identidad, manifestó: “La verdad es que a ninguno de nosotros nos han llamado a comprometerse. Es que no existe ni siquiera un acta para dejar el compromiso por sentado. Hasta que la situación no cambie, nosotros no vamos a reiniciar las labores de procedimientos programados. Ya se va a acabar abril y volveremos a tener los tres meses de deuda y es algo que nos preocupa”, reafirmó.

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De volver a las actividades, lo harían el primero de mayo, curiosamente cuando se conmemora el Día del Trabajo.