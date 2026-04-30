Con el objetivo de ampliar las oportunidades de inserción laboral para jóvenes en el departamento del Atlántico, la Gobernación fortaleció su apuesta por el programa Fondo de Prácticas Laborales “Prácticas para la Vida’, que busca garantizar que más estudiantes accedan a escenarios en el sector público.

La iniciativa, creada mediante la Resolución 3367 de 2025 y basada en la Ley 2294 de 2023, está dirigida a jóvenes entre los 15 y 28 años que requieren prácticas como requisito de grado, facilitando su transición entre la formación académica y el mundo laboral.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, esta estrategia es vital dentro de su política de impulso al empleo juvenil, debido a su impacto en la formación integral de los estudiantes.

“Estamos muy contentos con el Ministerio de Trabajo que ha venido acá ha convocado a las alcaldías para lo que hemos denominado ‘Prácticas para la Vida’ y es permitir a los jóvenes estudiantes para que puedan tener prácticas laborales remuneradas”, afirmó.

El mandatario también exaltó el valor del incentivo económico como un elemento motivador. “Esto le va a dar a los jóvenes la posibilidad de estudiar y trabajar con una remuneración y eso sin ninguna duda es muy atractivo”.

Mencionó que “estas oportunidades pueden convertirse en una puerta de entrada al empleo formal. “La persona que tiene la oportunidad de trabajar en alguna parte siempre tiene la oportunidad de engancharse con esa entidad y seguramente si tiene la habilidad, pues se queda”.

A su vez, el director de movilidad y formación para el trabajo del Ministerio del Trabajo, Antonio Avendaño, explicó el alcance del programa y sus beneficios. “Consiste en tener un programa que dignifique la práctica profesional, con el pago de $2.000.000 de hasta por 5 meses para que los estudiantes hagan su práctica”, indicó.

El funcionario precisó que el programa incluye garantías adicionales para los estudiantes. “Las secretarías de educación cubrirán el pago de la ARL, esto es dignificar la práctica, aplicar la reforma laboral y enganchar a nuestros estudiantes con el mundo laboral”, sostuvo.

Desde el ámbito territorial, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, celebró la llegada de esta iniciativa al municipio. “Nuestro municipio Malambo se suma a este programa que le abre las puertas a ese joven que no ha logrado hacer sus prácticas y le permite obtener un beneficio salarial”, expresó.

La mandataria local destacó el impacto social de la estrategia. “Para nosotros ‘prácticas para la vida’ le abre el camino a los jóvenes que hoy esperan con la esperanza de tener una oportunidad laboral”, afirmó.

En el sector académico, el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, señaló la disposición de las instituciones para aportar al éxito del programa. “Tenemos estudiantes en condiciones de realizar prácticas en diversos programas, de tal suerte que podemos cubrir las necesidades de las secretarías de educación”, indicó.

El rector también reconoció las dificultades que enfrentan los estudiantes para acceder a estos espacios, al precisar que muchas veces no encuentran esa oportunidad.

Para la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro, la estrategia responde a problemáticas estructurales del sistema educativo. Afirmó que está documentado que hay dos razones por las cuales los estudiantes universitarios dejan de graduarse: el acceso a práctica y la culminación de sus tesis, por ello, el programa contribuye a resolver estas dificultades. “Estamos atendiendo una problemática que le da oportunidad a nuestros estudiantes y al mismo tiempo fortalecemos la gestión dentro de las secretarías”, señaló.

Destacó la necesidad de talento humano en el sector público. “El área administrativa adolece de economistas, trabajadores sociales, contadores y administradores, y este programa ayuda a cubrir esos perfiles”, explicó.

De esta manera, la cobertura inicial del programa a nivel nacional fue ampliada a unos 450 cupos y se promueve a través de las secretarías de educación y las instituciones de educación superior, haciendo énfasis en las públicas.

Esta convocatoria se encuentra en marcha desde el pasado 20 de abril y va hasta el 5 de mayo para que las secretarías postulen las plazas y luego encontrar a los estudiantes que ocuparán esos espacios.

La tarea hasta el 5 de mayo es que la Secretaría de Educación Departamental tenga abierta la inscripción, trabajando de la mano con las universidades para garantizar estas oportunidades.