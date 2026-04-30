La Asamblea Departamental del Atlántico clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias con la aprobación de cinco proyectos de ordenanza en segundo debate, consolidando una agenda legislativa enfocada en atender necesidades estructurales del territorio.

Durante la jornada, liderada por el presidente de la corporación, Estéfano González Díaz Granados, se destacaron iniciativas que impactan sectores estratégicos como agua potable, educación, medio ambiente y desarrollo económico.

“Estas ordenanzas responden a necesidades reales del departamento. Aquí no estamos hablando de trámites, sino de decisiones que impactan directamente la calidad de vida de la gente”, afirmó el presidente de la Asamblea.

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González Díaz Granados también resaltó la articulación institucional como factor clave para la aprobación de los proyectos: “Cuando hay trabajo conjunto entre la Asamblea y el Gobierno Departamental, los proyectos avanzan y se convierten en soluciones reales para el territorio”.

Proyectos aprobados

Entre las iniciativas avaladas se encuentra el Sistema de Acueducto Regional del Norte, con ponencia del diputado David Ashton Cabrera, que autoriza modificaciones contractuales para fortalecer el suministro de agua en Barranquilla y Puerto Colombia, con una adición presupuestal orientada a superar problemáticas históricas del servicio.

En el ámbito social, se aprobó el proyecto de Semilleros del Buen Trato y Erradicación del Machismo, impulsado por la diputada Merlys Miranda, que busca promover el respeto y prevenir la violencia de género desde las instituciones educativas. “No buscamos señalar culpables, sino construir soluciones involucrando a hombres y mujeres para proteger el núcleo familiar”, señaló la diputada.

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Asimismo, el diputado Harry Canedo lideró dos iniciativas: una orientada al desarrollo sostenible y la cultura ambiental, que promueve acciones para la preservación del entorno, y otra que institucionaliza el Festival de la Arenca en Malambo como patrimonio cultural, gastronómico y turístico.

A estas se suma la ordenanza del Festival Departamental de la Leche, con ponencia de la diputada María Eugenia Rodríguez, que se realizará en Candelaria y busca fortalecer la economía rural y exaltar el trabajo campesino.

El secretario jurídico departamental, Rachid Nader Orfale, destacó el respaldo técnico de las ordenanzas aprobadas, subrayando que cuentan con sustento jurídico sólido para su implementación.

Reconocimiento al talento atlanticense

En el marco de la clausura, la Asamblea también exaltó a figuras destacadas en cultura y deporte. En el ámbito cultural, fueron reconocidos Marianella Serttie De La Hoz, representante del Atlántico en Miss Teen Universo Colombia, y la Biblioteca Pública Meira Del Mar, que recibió la Orden de Barlovento por sus 105 años de historia.

En deporte, se condecoró a la Selección Atlántico Sub-13, subcampeona nacional; a Carlos Rodríguez y Miguel Agámez, campeones sudamericanos Sub-17; a Luisa Fernanda San Juan, medallista de bronce en ODESUR Sub-15, y a Sebastián Solano, medallista de plata en béisbol en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud.