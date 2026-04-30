La seguridad aérea en la capital se vio nuevamente comprometida durante las primeras horas de este jueves 30 de abril. El Aeropuerto Internacional El Dorado se vio obligado a activar sus protocolos de emergencia y suspender temporalmente sus actividades debido al avistamiento de un dron en la localidad de Engativá, zona colindante con la terminal.

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Este incidente, que marca la segunda interrupción de este tipo en menos de 48 horas, generó una reacción inmediata de las autoridades y afectaciones directas en los itinerarios de cientos de pasajeros que se movilizaban desde y hacia Bogotá.

La Aeronáutica Civil activó protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los vuelos

El reporte oficial emitido por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) situó el inicio de la contingencia a las 5:20 a. m., momento en el que la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó el sobrevuelo del artefacto no identificado. Ante el riesgo inminente de colisión o interferencia, se ordenó detener los despegues y aterrizajes de forma inmediata.

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“A las 5:20 a. m., la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó la presencia de un dron en cercanías del aeropuerto El Dorado, en el sector de Engativá. Dos aeronaves debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, detalló la Aerocivil para explicar las maniobras de urgencia que debieron realizar los pilotos en el aire.

El cierre temporal provocó desvíos a aeropuertos alternos y retrasos en cascada

La interrupción, aunque breve, impactó significativamente la operación de aerolíneas como Avianca y Latam. Según registros de plataformas de monitoreo como Flightradar, un vuelo internacional procedente de Santiago de Chile tuvo que realizar maniobras de espera sobre la capital tras haber despegado la noche anterior.

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Por otro lado, la conectividad nacional también sufrió alteraciones. Un vuelo proveniente de Cali fue desviado hacia el aeropuerto internacional El Edén, en Armenia, mientras que otros pasajeros reportaron desvíos hacia la ciudad de Cali debido a la imposibilidad de aterrizar en la capital.

La situación generó incertidumbre entre los usuarios, quienes reportaron a través de redes sociales largas filas en las terminales y falta de información en los sitios web de las operadoras.

Autoridades advierten sobre los peligros de usar drones cerca de zonas aeroportuarias

Tras una inspección de seguridad, la Aerocivil informó que la normalidad operativa se restableció a las 5:44 a. m. No obstante, la entidad fue enfática en la peligrosidad de estas acciones irresponsables. Al respecto, el organismo subrayó que “el uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación”.

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Debido a los efectos residuales en la programación de los vuelos, se ha hecho un llamado oficial para que los usuarios mantengan una comunicación constante con sus aerolíneas.