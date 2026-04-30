Tras el hallazgo de un manatí muerto en la ciénaga del municipio de Ayapel, en Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) activó el protocolo de atención y a su vez la investigación tendiente a establecer las causas de ese deceso.

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Es así como un equipo de biólogos y médicos veterinarios se desplazó hasta el complejo de humedales de la ciénaga de Ayapel para adelantar un recorrido de campo tendiente a identificar las posibles causas de la muerte y de paso caracterizar el área donde se registró la muerte del manatí que es una especie en vía de extinción, protegida por la legislación colombiana y los convenios internacionales suscritos por el país.

Cortesía CVS

La CVS sostuvo que los resultados de las acciones adelantadas en campo serán informadas a través de sus canales.

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La ciénaga de Ayapel es un área protegida bajo la categoría de Distrito de Manejo Integrado (DMI) y cuenta con reconocimiento internacional como Humedal Ramsar.