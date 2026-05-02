En la noche de este viernes, 1 de mayo, se registró un ataque con drones contra la estación de Policía del municipio Río Iró, en Chocó. Las autoridades señalaron que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sería el responsable del atentado, que dejó dos uniformados heridos.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó sobre el hecho a través de sus redes sociales, y denunció además que este grupo armado cometió otros seis atentados más en Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró.

“En este momento, el ELN ataca con drones la comisaría de Santa Rita, capital del municipio de Río Iró. Dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos por los explosivos. En las últimas horas se han registrado seis ataques con cinco detonaciones, que han afectado la integridad física de los miembros de la policía y la estructura de la comisaría”, indicó la mandataria en su cuenta de X.

Asimismo, enfatizó que el ataque con drones contra Río Iró, sus autoridades y sus comunidades “se repite”, asegurando que “las medidas ordinarias ya no son suficientes ante esta ofensiva criminal que pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”.

La gobernadora informó que en este caso, el ataque no solo dejó policías heridos, sino que también comprometió la estructura de la estación de Policía en Santa Rita, luego de escucharse cinco detonaciones.

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La denuncia se conoce en medio de un contexto complejo de orden público en el departamento del Chocó, donde el ELN mantiene presencia activa y ha intensificado sus acciones en varias subregiones.

Cabe señalar que la gobernadora Córdoba ya había advertido en marzo sobre el deterioro de la situación de seguridad en el departamento, especialmente en el Bajo Baudó, luego del anuncio de un paro armado ilegal por parte del ELN, de de 72 horas, que dejó más de seis mil personas confinadas.