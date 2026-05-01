El presidente Gustavo Petro insistió en el llamado de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente este 1 de mayo, en medio de la movilización nacional por el Día del Trabajo.

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El jefe de Estado señaló que su convocatoria a los colombianos, que lidera por primera vez desde Medellín en estas marchas, tiene dos propósitos específicos: “las reformas sociales para el pueblo y un cambio del sistema político para acabar con la corrupción”.

Sin embargo, antes de dar las declaraciones oficiales sobre el tema, desde la capital antioqueña, el mandatario anticipó que dicha Asamblea Nacional Constituyente será presentada oficialmente el próximo 20 de julio.

Así las cosas, desde el Parque de Las Luces, en Medellín, el presidente reiteró ese llamado: “Fui elegido con un solo objetivo. Volver realidad el Estado Social de Derecho, que proclama como mandato la Asamblea Nacional Constituyente”, aseveró.

Desde Medellín, el Presidente @petrogustavo defendió la Constitución de 1991 como el verdadero tratado de paz del pueblo colombiano y afirmó que el poder constituyente nace de la ciudadanía.



Recordó que la consulta popular fue entregada al Congreso y denunció que en el Senado se… pic.twitter.com/bhO1pf4idP — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 1, 2026

Por otro lado, a través de su cuenta de X, sostuvo que “si el pueblo firma, la convocatoria a la Asamblea Constituyente se presentará al nuevo Congreso de la República, con suerte el 20 de julio. El próximo gobierno será el que el pueblo colombiano elija en las urnas. Con tu padre, como M19, firmamos la Constitución de 1991; la Asamblea Constituyente, si se convoca, añadirá los capítulos que hacen efectiva la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos”, añadió Petro, dirigiéndose al exsenador Horacio José Serpa, quien se cuestionó cómo sería el accionar del mandatario si su candidato, Iván Cepeda, no gana las elecciones.

Estás preguntas sobran, Horacio. Yo soy un demócrata real de carne hueso y alma, así como dí mi palabra para dejar las armas hace 34 años, así también juré para luchar desde mis 15 años por la justicia social en Colombia.



Cómo mandatario seguiré el mandato del pueblo.



La… https://t.co/zr6v0KnX3a — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

El presidente señaló además, que las reformas sociales, que quiere que se estipulen en la Constituyente, son aquellas “que los congresistas y algunos magistrados no han permitido, y la reforma del sistema político y judicial que propicia la corrupción. No habrá más cambios. Se mantiene el camino hacia un Estado social bajo el Estado de derecho en una Colombia democrática”.

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El jefe de Estado hizo enfatizó este 1 de mayo que “ni las actividades del nuevo Congreso ni la Corte Constitucional se verán afectadas por las reformas. Las reformas sociales en favor del pueblo y la profunda reforma política y judicial para desmantelar los regímenes corruptos en Colombia: ese es nuestro próximo objetivo para progresar y abrir las oportunidades de vida a todos los colombianos”.