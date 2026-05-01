Las autoridades colombianas capturaron con fines de extradición al ciudadano iraní Jafar Tarakory, requerido por Estados Unidos por su presunta participación en una red de tráfico de migrantes, informó este viernes la Fiscalía.

Leer más: “No sean vagos, trabajen, para eso les paga el pueblo colombiano”: Petro a los congresistas

Según la investigación, el extranjero había coordinado desde mediados de 2024 el traslado irregular de varios ciudadanos iraníes desde Colombia hacia México y países de Centroamérica como parte de una ruta migratoria con destino final en territorio estadounidense.

La Fiscalía detalló que Tarakory presuntamente cobraba hasta 30.000 dólares por persona, un monto que incluía transporte, alojamiento, alimentación, líneas móviles y acompañamiento durante el recorrido.

Le puede interesar: Presidente Petro anuncia que la Asamblea Nacional Constituyente será presentada oficialmente el 20 de julio

La captura se realizó en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, durante un operativo de registro y allanamiento de la Policía en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

𝗡𝗢𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗥𝗢𝗝𝗔: 𝗥𝗘𝗧𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗘𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗘𝗜𝗥𝗔



En Pereira, la @PoliciaColombia e @INTERPOL_HQ logró la retención por notificación roja a un ciudadano colombiano, solicitado por autoridades de EE. UU. por los delitos… pic.twitter.com/o4a9PQy8mD — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 1, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron equipos electrónicos con fines investigativos y dinero en efectivo, cuyo comiso fue solicitado por la Fiscalía.

Lea además: Confirman el segundo caso de la nueva variante de viruela símica en Colombia

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General mientras avanzan los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una corte del distrito oeste de Texas por cargos de conspiración para introducir extranjeros en ese país y tráfico de migrantes con fines de lucro.