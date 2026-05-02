Este viernes 1 de mayo el presidente Gustavo Petro entregó instrucciones directas a la Superintendencia de Salud para que inicie una investigación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

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De acuerdo con el mandatario, en el Fomag se habrían registrado desvíos de recursos destinados a la atención médica de los docentes en el país. Además, aseguró que en la supuesta corrupción estarían salpicados varios funcionarios y directivos, por lo que consideró era necesaria una intervención.

En medio del discurso realizado en el Día del Trabajador, el jefe de Estado – desde el Parque de las Luces – le indicó al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, presentar un informe en el que se identifique a los funcionarios implicados en los hechos de corrupción.

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“Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con esos robos y pone la denuncia contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos, a favor de los maestros y maestras de Colombia”, dijo Petro.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro ordenó al superintendente de Salud, Daniel Quintero, que en un plazo de 15 días le entregue la lista completa de funcionarios implicados en la corrupción en el FOMAG, con el fin de interponer una denuncia penal por el “robo de billones de… pic.twitter.com/n3uloXBhSQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 1, 2026

Horas después, Quintero Calle confirmó la apertura de la investigación en el Fomag desde su cuenta de X.

“Hoy mismo, no mañana. Cumpliendo la orden del Presidente, abrimos investigación en el FOMAG. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros”, escribió en redes sociales.

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En el documento compartido por Daniel Quintero se explican las acciones adoptadas.

“La actuación deberá orientarse a verificar las condiciones de administración, contratación, suficiencia de red, oportunidad en la prestación de servicios, entrega de medicamentos, autorizaciones, gestión de PQRS, auditoría, flujo de recursos, pagos, seguimiento contractual y demás componentes relacionados con la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de los docentes, pensionados y beneficiarios del magisterio”, se lee en el comunicado.

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