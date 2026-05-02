Todo Mundo no Río, que en español significa: Todo el mundo en Río, es una serie de megaconciertos gratuitos de música internacional, promovidos por la Alcaldía de Río de Janeiro y producidos por Bonus Track. En este importante evento estará Shakira, en la que sería su tercera presentación para el público brasileño, desde 1997.

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La artista se presentó en Brasil en la década de los 90’, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con escalas en Río y São Paulo, y ahora debutará en este evento de los megaconciertos.

La cantante barranquillera se presentará este sábado 2 de mayo, en la playa de Copacabana, y desde este viernes se le vio ensayando en el escenario de ‘Todo el mundo en Río’. Los videos, donde interpreta algunas de sus mejores canciones en portugués, y se ve junto a otros cantantes brasileños en el escenario, se hicieron virales tras ser difundidos en las redes sociales.

Puede apreciarse luces de colores en el extraordinario escenario, además de un potente sonido que, seguramente, retumbará en el super concierto de la barranquillera el próximo sábado. El espectáculo promete reunir a miles de personas en uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional.

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El concierto principal de Shakira en Copacabana está programado para iniciar a las 9:45 p.m. (hora local de Brasil). Para quienes deseen verlo desde otros países, el horario corresponde a las 7:45 p. m. en Colombia, 6:45 p. m. en México, y 9:45 p. m. en Argentina y Chile.

Esta sincronización facilita que la audiencia de toda la región pueda seguir en simultáneo el espectáculo, que será transmitido en vivo por Multishow, TV Globo, y la plataforma de streaming Globoplay.