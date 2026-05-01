No es un secreto que digitalizar documentos se ha convertido en una necesidad cotidiana, tanto en el ámbito personal como profesional.

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Pero no se preocupe porque hay funciones integradas en aplicaciones como WhatsApp y Google Drive, en las que es posible escanear, guardar y compartir archivos directamente desde el celular en cuestión de segundos, sin depender de un escáner tradicional.

Estas herramientas ofrecen una solución práctica para múltiples usos. En el entorno educativo, por ejemplo, los estudiantes pueden capturar apuntes, digitalizar páginas de libros o almacenar notas manuscritas de forma ordenada y accesible. Esto facilita no solo el estudio, sino también el intercambio de información con compañeros.

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Asimismo, profesionales de distintas áreas recurren a estas funciones para enviar contratos, recibos o informes de gastos de manera inmediata, optimizando tiempos y evitando procesos innecesarios. Además, al tratarse de plataformas digitales confiables, se reduce el riesgo de pérdida de documentos y se mejora la organización.

Otro aspecto clave es la seguridad. Al almacenar archivos en servicios como Google Drive, los usuarios pueden mantener copias digitales protegidas y disponibles en cualquier momento. A su vez, WhatsApp facilita el envío instantáneo, permitiendo compartir documentos con rapidez y sin complicaciones.

¿Cómo puede escanear el documento paso a paso con Google Drive?

Abra la app de Google Drive. Pulse el botón “+” (crear) en la esquina inferior. Seleccione “Escanear”. Tome la foto del documento. Ajusta los bordes si es necesario. Elija el filtro (blanco y negro suele verse mejor para textos). Guarde el archivo en formato PDF automáticamente.

¿Cómo puede escanear el documento paso a paso con WhatsApp?

· Abra una conversación.

· Toque el ícono de clip (adjuntar).

· Seleccione “documentos y escanear documentos”.

· Enfoque el documento sobre una superficie plana.

· Tome la foto con buena iluminación.

· Ajuste el encuadre si hace falta.

· Envía la imagen o conviértela en documento.