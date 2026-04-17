En las 27 sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil que existen en el departamento de Sucre están cerca de 7.500 documentos de identidad esperando por ser reclamados por sus dueños.

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Entre los documentos disponibles para entregar hay 4.253 cédulas de ciudadanía y 3.200 tarjetas de identidad, que suman 7.453.

Los municipios de Sincelejo, San Marcos, Corozal, Majagual, San Onofre y Guaranda, en su orden, son los que más documentos tienen en sus sedes.

En el caso de Sincelejo, que es la capital del departamento y que tiene dos sedes de Registraduría: la Especial en la calle 20 del centro de Sincelejo, y la Auxiliar, en la Avenida Argelia, poseen 2.454 documentos de identidad para entregar.

Los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría de Sincelejo en la que adelantaron el trámite, a reclamar su documento.

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En la sede del municipio de San Marcos hay 551 documentos disponibles; en la de Corozal 450; en Majagual 415, en San Onofre 377 y en Guaranda 325 documentos.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estos documentos serán devueltos a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

Ante ello la Registraduría Nacional del Estado Civil le hace un llamado a los sucreños para que reclamen su documento de identidad en las sedes donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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