A menos de dos meses para que comience el Mundial de fútbol, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, como es común, la demanda por televisores nuevos crece. Son miles de personas en el mundo que buscan tener un dispositivo actualizado para disfrutar de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, existe una opción que puede incluir darle un mejor uso al televisor usado. Se trata de la “cambiatón”, que puede darle una vida útil diferente a la del televisor antiguo.

Es una iniciativa de Jumbo y Metro. Se realizará entre el 16 y el 19 de abril, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m. Las tiendas seleccionadas realizan una jornada orientada a incentivar la renovación de estos aparatos tan importantes en cada hogar. Los interesados llevan los equipos usados como parte de pago de uno nuevo.

Los puntos habilitados para la ‘cambiatón’ en son: Jumbo Hayuelos, Jumbo 170 y Metro Bosa en Bogotá, Jumbo La 65 en Medellín, Jumbo Valle del Lili en Cali, Jumbo Caribe Plaza en Cartagena, y Metro Libertad en Cúcuta.

Hay que tener en cuenta que esta iniciativa es para personas que lleven televisores pantalla plana y que deseen adquirir equipos de más de 55 pulgadas.

Los televisores serán evaluados por el personal de la tienda para verificar el buen estado de los mismos. En caso de cumplir con las condiciones, se le otorgará un bono de 200 mil pesos para la compra de un aparato nuevo.

Las tiendas involucradas anunciaron que los televisores recolectados serán donados a Abaco.