El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la crisis energética en la región Caribe y atribuyó el alza histórica en las tarifas a decisiones tomadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Iván Duque Márquez cuando se dispararon los costos de la energía en esa zona del país.

En su declaración, cuestionó el proceso de manejo y posterior liquidación de Electricaribe, asegurando que la empresa fue entregada a operadores que no realizaron las inversiones necesarias.

Fue en los gobiernos de Uribe y Duque dónde se dispararon los precios de la energía en el Caribe colombiano



Regalaron electricaribe a una firma española que se llevó todo el dinero sin invertir y después la volvieron a regalar por una cédula que mostró la familia Ríos y el grupo… https://t.co/tiZpT8xPW3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

Frente al panorama actual, el jefe de Estado defendió las medidas adoptadas por su Gobierno, afirmando que los precios ya han comenzado a disminuir y que la tendencia continuará a la baja con la implementación de energías renovables. En particular, destacó el impulso a la instalación de paneles solares en viviendas, iniciativa que —indicó— cuenta con una inversión de 8 billones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, esta estrategia no solo busca aliviar el costo del servicio, sino también fortalecer empresas como Air-e y transformar al Caribe en un referente energético a nivel nacional.

En su mensaje, Petro contrastó su política energética con la de sectores de oposición, al señalar que su Gobierno apuesta por fuentes limpias como la energía solar, eólica, hídrica y el hidrógeno verde, como eje de desarrollo para la región.