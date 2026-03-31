El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40178 de 2026, por medio del cual define las reglas generales para la implementación de mecanismos de contratación a largo plazo de energía limpia, estableciendo normas claras que permitirán negociaciones transparentes entre generadores y comercializadores que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad energética del país.

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De acuerdo con el acto administrativo, la cartera de energía podrá convocar estos mecanismos cuando el mercado lo requiera, cuando exista riesgo de falta de energía o cuando sea necesario avanzar en las metas de política energética del país.

El nuevo esquema de subastas de energía limpia surge en medio de tres preocupaciones clave del sector eléctrico colombiano: el riesgo de escasez de energía en el mediano plazo —especialmente entre 2026 y 2030—, la falta de ndduevos proyectos que entren a operar debido a la ausencia de contratos de largo plazo que respalden su financiación, y la inestabilidad en las tarifas, altamente expuestas a la volatilidad de la bolsa de energía.

“Esta normativa, junto con el Decreto 1091 del 16 de octubre de 2025, fue diseñada con una perspectiva de largo plazo, de manera que el Gobierno nacional pueda convocar, cuando lo requiera, los diferentes mecanismos competitivos de contratación a largo plazo, como las subastas, sin estar atado a la expedición de nuevas reglas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Para definir cómo se adjudican estos contratos, se utilizará un algoritmo de optimización que combina las ofertas de venta y de compra, con el objetivo de maximizar el beneficio para el usuario final, promoviendo una energía más eficiente en costos.

Los contratos serán a largo plazo y deberán especificar la cantidad de energía que se entregará al sistema, el precio de esa energía, el tiempo del contrato, el plazo de inicio del suministro, así como las garantías de cumplimiento.

Entre las obligaciones de los vendedores está construir y poner en operación los proyectos a tiempo, cumplir con el cronograma del proyecto (curva S), entregar la energía comprometida y presentar las garantías financieras correspondientes.

Por su parte, los compradores deberán pagar la energía contratada y presentar las garantías de pago establecidas.

El ministro explicó que esta cartera está próximo a expedir la Resolución de convocatoria para el primer mecanismo en este nuevo modelo de contratación que permitirá la suscripción de contratos de energía de largo plazo con una duración de hasta 15 años e incorporará de manera integral proyectos con fuentes de energía limpia, sistemas de almacenamiento con baterías y diferentes productos horarios, fortaleciendo la confiabilidad y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.” puntualizo Palma.

La puesta en marcha de este mecanismo se hará a través de Bolsa Mercantil de Colombia, como operador logístico encargado de la ejecución técnica de las subastas.

Con esta normatividad se fortalecerá la seguridad energética, lo que se traduce en la diversificación de la matriz eléctrica, mayor disponibilidad de energía y menor riesgo de escasez y precios justos.