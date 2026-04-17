La Organización de las Naciones Unidas se encuentra preocupada por el recrudecimiento de la violencia en Colombia que amenaza el normal desarrollo de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 31 de mayo.

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En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia —que abarca el periodo del 27 de diciembre de 2025 al 26 de marzo de 2026, la oficina del organismo internacional en el país afirma que “sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes”.

A su turno, el secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que “ahora que ha iniciado su ciclo de elecciones nacionales, Colombia se encuentra en una coyuntura política importante. Es un momento propicio para destacar el impacto histórico del Acuerdo Final de Paz en la ampliación del espacio democrático del país desde 2016”.

El informe, además, indica que las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo se realizaron en un clima mayoritariamente pacífico, y reitera que, de cara a las elecciones presidenciales es importante que las medidas de seguridad sigan siendo reforzadas para evitar cualquier acción criminal que pretenda estropear la jornada electoral pactada para finales de mayo y, en una eventual segunda vuelta, finalizará en junio.

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En ese contexto, Guterres instó “a todas las partes implicadas a que contribuyan a crear un entorno de campaña libre de violencia y estigmatización”, y acogió con satisfacción el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz, liderado por la Defensoría del Pueblo.

Sobre el Acuerdo de Paz, el informe destaca que casi diez años después de la dejación de armas, más de 11.000 hombres y mujeres continúan activos en el Programa de Reincorporación Integral, a pesar del “entorno de seguridad complejo”.

“La reincorporación pacífica y productiva de los excombatientes es fundamental para el éxito del Acuerdo Final de Paz y para la seguridad general en el país”, señaló el secretario General, quien instó al Gobierno colombiano a mantener un enfoque sólido en la implementación de políticas integrales que garanticen su acceso a tierra, vivienda, servicios públicos y oportunidades económicas, con la activa participación de los excombatientes.

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El informe señala que la Defensoría del Pueblo reforzó sus capacidades de alertas tempranas y seguimiento de riesgos. Asimismo, se activaron los mecanismos de protección establecidos en virtud del Acuerdo de Paz para responder a los riesgos, con el apoyo de la Misión.

Por otra parte, el máximo representante de la ONU valoró positivamente la expedición, en febrero, de la ley que extiende los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hasta 2037.

El informe será presentado en Nueva York el 21 de abril de 2026 por el señor Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.